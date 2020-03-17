27-летняя голливудская красотка Рейчел Мэтьюз заразилась коронавирусом

17 марта 2020 18:00 Юлия Крутиева
27-летняя голливудская красотка Рейчел Мэтьюз заразилась коронавирусом
Актриса Рейчел Мэтьюз
Fotobank / GettyImages

Знаменитости один за другим рассказывают о своих позитивных результатах теста на коронавирус.

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Сегодня среди их числа оказалась и 27-летняя американская актриса Рейчел Мэтьюз. О своем диагнозе красотка заявила в Инстаграм-сториз, признавшись, что последнюю неделю находится дома в изоляции.

В своей публикации звезда хоррора «Счастливый день смерти» рассказала о симптомах, которые у нее появлялись с каждым днем, а также отметила, что будет оставаться на карантине, пока того будет требовать ситуация.

Подумала, что стоит написать свои симптомы за неделю, но они могут быть другими. Надеюсь, это будет полезным для кого-то. 1 день: боль в горле, усталость и головная боль; 2 день: легкая лихорадка, жуткие боли в теле, озноб, острая боль в легких, начался сухой кашель, не было аппетита; 3 день: отсутствие лихорадки, незначительные боли в теле, сухой кашель усилился, одышка, сильная усталость, отсутствие аппетита; 4 день: симптомы, наконец, стали менее ощутимы, но в легких осталась тяжесть, а дыхание было затрудненным, потеряла обоняние и вкус, все еще не было аппетита; 5, 6, 7 день: симптомы оставались, плюс минус, неизменными. Наконец, чувствую себя самой собой, хоть все еще болит голова, есть трудности с дыханием, не чувствую вкуса и запаха, но в целом самочувствие нормальное.

Актриса Рейчел Мэтьюз заразилась коронавирусом / instagram.com/rachellynnmatthews
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Отметим, что за последние несколько дней коронавирус был обнаружен у таких актеров: Ольги Куриленко, Тома Хэнса, Идриса Эльба, Кристофера Хивью. А вот украинский исполнитель Валерий Харчишин попал в больницу с подозрениями на COVID-19, однако диагноз не подтвердился. У певца оказалась пневмония.

В мире подтверждено почти 180 000 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Из них погибло более 7 тысяч человек, выздоровели – более 78 тысяч.

Напомним,

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