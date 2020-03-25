Мир наизнанку: Дима Комаров узнает, как в 70 лет выглядеть на 35, и побывает в городе будущего

25 марта 2020 18:00 Юлия Крутиева
Мир наизнанку: Дима Комаров узнает, как в 70 лет выглядеть на 35, и побывает в городе будущего
Путешественник Дмитрий Комаров
пресс-служба канала 1+1

В новой серии «Мира наизнанку», которая выйдет сегодня в 22.45 на канале 1+1, Дмитрий Комаров покажет, как в современном Китае новейшие технологии соседствуют с древними традициями.

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Китай - передовая страна в мире по развитию современных технологий. В новом выпуске команда «Мира наизнанку» поедет в один из самых высокотехнологичных городов Поднебесной – Шанхай. Именно здесь находится современное «чудо техники» – самый быстрый пассажирский поезд в мире. 

Но поезд в Шанхае – далеко не единственная инженерная гордость Китая. В новом выпуске «Мир наизнанку» покажет зрителям и другой город будущего и футуристической архитектуры – Гуанчжоу. Здесь Дмитрий Комаров не только удивится уровню развития инфраструктуры и технологий, но и окунется в совершенно другой мир – огромный район народных аптек. И покажет, как в лечебных целях жители Поднебесной используют самые неожиданные вещи.  

Путешественник Дмитрий Комаров / пресс-служба канала СТБ
Пока китайцы ищут секрет вечной молодости на рынках медицины, «Мир наизнанку» встретит человека, который уже воплотил эти желания в жизнь. Команда тревел-шоу познакомится с настоящей суперзвездой Поднебесной – мужчиной, который выглядит значительно моложе своих лет. 

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Он получил титул самого молодого дедушки Китая и выиграл конкурс красоты среди пожилых мужчин. На первый взгляд, никто не может догадаться, сколько ему лет, ведь выглядит он значительно моложе даже многих голливудских звезд в его возрасте. В свои пожилые годы герой программы чувствует себя отлично, ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и снимается в фотосессиях. 

Дмитрий Комаров в Шанхае / пресс-служба канала СТБ
Чтобы разгадать секрет молодости этого дедушки, Дмитрий Комаров наведается к нему в гости и испытает на себе все необычные и секретные практики, с помощью которых мужчине удалось обмануть время. И узнает, как в 70 лет выглядеть на 35. 

Торговый центр китайской народной медицины, самая высокая смотровая площадка в мире и тайные ингредиенты рецепта вечной молодости – смотрите в новом выпуске «Мира наизнанку» уже сегодня в 22.45 на канале «1+1» и на нашем сайте TV.UA

Напомним,

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