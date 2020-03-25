Виктория Булитко заговорила о замужестве и пополнении в семье

Актриса призналась, как познакомилась со своим молодым человеком и почему не появляется с ним на публике.

Актриса Виктория Булитко не спешит раскрывать имя своей половинки, но признается, что называет его Мистером А. Несмотря на то, что вместе они уже 5 лет, на публике пара не появляется.

Для меня лучший отдых – это дом, вкусная еда, киношка, сериальчик. Чтобы уютно, на диванчике поваляться. Я не очень люблю людные места,

– поделилась Виктория Булитко в интервью каналу «Украина».

Актриса Виктория Булитко / instagram.com/bulitka

Несмотря на то, что и Виктория, и Мистер А, который работает айтишником, из Запорожья, познакомились друг с другом в Киеве.

Я играла на гитаре и подумала «ниче такой». А он в телефоне сидел и посматривал, заглядывал, – смеется Булитко. – И тогда я такая – сейчас его покорю! Вот и покорила... песней «Вона такая дрянь.

По словам артистки, она совсем не мечтает о замужестве. А вот ее возлюбленный очень хочет детей.

Мне кажется, что он ждет какой-то моей отмашки – жениться не жениться, рожать не рожать, – откровенно рассказала Виктория. – На самом деле до замужества я очень просто отношусь. Хотя мне говорят, что это неправильно. Нет у меня такого, что хочу замуж, белое платье. Не знаю, почему я такая.

Напомним,