Виктория Булитко заговорила о замужестве и пополнении в семье

25 марта 2020 15:00 Юлия Крутиева
Виктория Булитко заговорила о замужестве и пополнении в семье
Актриса Виктория Булитко
пресс-служба канала Украина

Актриса призналась, как познакомилась со своим молодым человеком и почему не появляется с ним на публике.

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Актриса Виктория Булитко не спешит раскрывать имя своей половинки, но признается, что называет его Мистером А. Несмотря на то, что вместе они уже 5 лет, на публике пара не появляется.

Для меня лучший отдых – это дом, вкусная еда, киношка, сериальчик. Чтобы уютно, на диванчике поваляться. Я не очень люблю людные места,
– поделилась Виктория Булитко в интервью каналу «Украина».

Актриса Виктория Булитко / instagram.com/bulitka
Несмотря на то, что и Виктория, и Мистер А, который работает айтишником, из Запорожья, познакомились друг с другом в Киеве.

Я играла на гитаре и подумала «ниче такой». А он в телефоне сидел и посматривал, заглядывал, – смеется Булитко. – И тогда я такая – сейчас его покорю! Вот и покорила... песней «Вона такая дрянь.

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По словам артистки, она совсем не мечтает о замужестве. А вот ее возлюбленный очень хочет детей.

Мне кажется, что он ждет какой-то моей отмашки – жениться не жениться, рожать не рожать, – откровенно рассказала Виктория. – На самом деле до замужества я очень просто отношусь. Хотя мне говорят, что это неправильно. Нет у меня такого, что хочу замуж, белое платье. Не знаю, почему я такая.

Напомним, 

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