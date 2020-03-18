Виктория Булитко впервые рассказала про своего жениха: Ой, а я, оказывается, забеременела случайно

Любую информацию о своем любимом Виктория Булитко тщательно скрывает.

Но в рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», актриса рассказала о своем возлюбленном и о планах стать матерью. Оказывается, пара живет в гражданском браке уже не первый год. Молодой человек Виктории Булитко занимается программированием.

Он работает в IT. И танцами, кстати, занимался когда-то, и на барабанах играл в группах. Мы живем вместе уже больше 5 лет, – поделилась Виктория и добавила, что пока в ЗАГС пара не собирается. – Мне кажется, если людям хорошо, они могут жить вместе хорошо. А нет – так и не надо жить вместе. И не важно, расписаны вы или нет.

Актриса говорит, что на съемках перемерила уже достаточно свадебных платьев. Она не из тех девушек, которые очень спешат стать женой.

Чтобы меня затянуть замуж, нужно все устроить и сказать – вот такое-то число, в такое время там-то быть, – призналась Булитко. – Возможно, тогда я приду и выйду замуж.

Актриса Дизель-шоу Виктория Булитко / instagram.com/bulitka

Тем не менее, вопросов близких людей о том, когда она все-таки собирается стать матерью, артистке избегать не удается.

Ну есть, многие говорят. И даже родственники, все переживают, – отметила актриса. – В основном женский род волнуется из-за того, что время идет, мало ли, чтобы успеть.

По словам Виктории, ее любимый не говорит намеками о том, что хочет ребенка, а изучает этот вопрос с медицинской точки зрения.

Он не намекает, он все прекрасно понимает. Изучает медицину, что советуют, что нет. Мне бы больше хотелось, чтобы это был сюрприз, чтобы я так: «Ой, а я, оказывается, забеременела случайно». А не прям что-то делать специально.

Напомним,