Від пацанки до панянки-4: участницу реалити изнасиловал отчим, когда ей было всего 12 лет

Героиня реалити Нового канала Екатерина Большакова призналась, что пережила сексуальное насилие, когда ей было всего 12 лет.

У 22-летней «пацанки» из Николаева было непростое детство – мать умерла, а дедушка не мог стать опекуном из-за проблем со здоровьем, поэтому девушку отдали в приют. Причиной своих бед Катя считает отчима, который бил и маму, и ее. Более того, во время очередного общения с психологом участница «Від пацанки до панянки» призналась, что однажды мужчина изнасиловал ее.

Это произошло, когда мне исполнилось всего 12 лет, – со слезами вспоминает девушка. – Я была маленькой, худенькой, и даже представить не могла, что со мной когда-то может такое случиться.

Від пацанки до панянки 4 сезон Екатерина Большакова / пресс-служба Нового канала

Отчим «пацанки» изнасиловал ее в состоянии алкогольного опьянения, когда в соседней комнате спала его жена – мать Кати Большаковой.

Он залез на меня, – вспоминает ту ужасную ночь участница реалити Нового канала. – Сначала ударил. Я закричала, чтобы услышала мама. Но она крепко спала после пьянки. Сначала я думала, что отчим только побьет меня, как всегда, и на этом все закончится. Но ничего не заканчивалось. Не знаю, сколько это продолжалось. В ту ночь я хотела, чтобы он меня добил.

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала

Утром мужчина сделал вид, будто ничего не произошло, и не обмолвился даже словом. Катя тоже не стала ничего говорить маме, потому что боялась, что та ей не поверит.

Задача каждой женщины, которая когда-то пережила насилие, – не замалчивать это, – рекомендует психолог «Від пацанки до панянки» Наталья Борисова. – О таких вещах нужно говорить. Если мы будем молчать, насилия станет только больше.

Сможет ли новая участница Катя отпустить свое прошлое и начать все с чистого листа? Смотрите в реалити «Від пацанки до панянки» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

Напомним,