Від пацанки до панянки-4: участницу реалити изнасиловал отчим, когда ей было всего 12 лет
Героиня реалити Нового канала Екатерина Большакова призналась, что пережила сексуальное насилие, когда ей было всего 12 лет.
Это произошло, когда мне исполнилось всего 12 лет, – со слезами вспоминает девушка. – Я была маленькой, худенькой, и даже представить не могла, что со мной когда-то может такое случиться.
Он залез на меня, – вспоминает ту ужасную ночь участница реалити Нового канала. – Сначала ударил. Я закричала, чтобы услышала мама. Но она крепко спала после пьянки. Сначала я думала, что отчим только побьет меня, как всегда, и на этом все закончится. Но ничего не заканчивалось. Не знаю, сколько это продолжалось. В ту ночь я хотела, чтобы он меня добил.
Задача каждой женщины, которая когда-то пережила насилие, – не замалчивать это, – рекомендует психолог «Від пацанки до панянки» Наталья Борисова. – О таких вещах нужно говорить. Если мы будем молчать, насилия станет только больше.
Сможет ли новая участница Катя отпустить свое прошлое и начать все с чистого листа? Смотрите в реалити «Від пацанки до панянки» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!
Напомним,