Холостяк: Ксения Бугримова с годовалым сыном стала заложницей на Шри-Ланке

Многие украинцы успели вернуться на родину до закрытия авиасообщения, но довольно большая цифра и тех, кто не успел.

Заложником ситуации стала и молодая мама, руководитель и режиссер первых трех сезонов романтического проекта «Холостяк» , Ксения Бугримова. На своей странице в Инстаграм женщина рассказала, что произошло.

Еще в конце февраля она отправилась на Шри-Ланку в рабочую поездку. Так как сыну Оскару всего лишь год и он на грудном вскармливании – было решено его брать с собой. Но вернуться в Украину Ксения не успела.

Ксения Бугримова с сыном / instagram.com/xenia_bugrimova

я остаюсь.... #хроникизаложницы. Здесь мог бы быть пост, про то, как у меня сбылась моя давняя мечта, и я начала снимать художественный фильм! Мог бы быть анонс проекта, фоточки с селебами/актерами. Пост рассказ, как это оно, совместить грудное вскармливание, работу с грудничком, ко продакшен 3 стран, и мои масштабные планы и мечты. Я могу победить все: сложность работы с ментальностью ланкийцев, валютный комитет и налоговую полицию, условия сто процентов *издеца на съемочной площадке. Но тут, когда все было разрулено - Ксюша напоролась на #covid_19, и пытаюсь разруливать пока еще в этих обстоятельствах. Границы закрыли, вернуться со Шри Ланки я с командой и ребенком не успела (единственные рейсы катара по цене 2-3К$ на одного) очень радовали. Я в заложниках острова. На сколько? продлят ли карантин? Консульства Украины в Шри Ланка нет. Что сделано? 1. связались с посольством Украины в Индии. 2. организовалась в группу Украинцев застрявших в Шри. 3. зарегистрировались в электронной системе ДРУГ. И будем ждать, обещаю буду делится новостями. Мы справимся. Мы все справимся.

Отметим, что Ксения Бугримова познакомилась со своим мужем Синаратна Сашико Лакмал в 2012 году, во время съемок шоу «Холостяк» на Шри-Ланке. Через три года влюбленные поженились. В марте прошлого года в Украине у них родился сын.

Супермодель Алла Костромичева также не может прилететь в Украину из Германии из-за карантина и чрезвычайного положения, которое ввели в этих странах. Ведущая реалити «Топ-модель по-украински» пыталась добраться в Украину из Нью-Йорка, но ее стыковочный рейс отменили как раз за несколько часов до того, как Украина закрыла воздушное пространство.

Напомним,