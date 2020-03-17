Тина Кароль рассказала о местонахождении сына во время карантина: Закрывают небо, а ребенок должен вернуться

17 марта 2020 14:00 Юлия Крутиева
Тина Кароль рассказала о местонахождении сына во время карантина: Закрывают небо, а ребенок должен вернуться
Певица Тина Кароль
пресс-служба канала 1+1

Вирус Covid-19 сейчас бушует во всем мире. Число людей, которые выздоровели от коронавируса – увеличивается, но также, к сожалению, растет и количество заболевших.

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Сегодня гостьей студии «Сніданку з 1+1» стала певица Тина Кароль. Артистка рассказала, как объявление карантина существенно изменило ритм жизни, ведь даже репетиции на «Голосі країни» сейчас происходят по видео-связи.

Сейчас контакты с людьми значительно ограничились, – говорит Тина. – Мы живем в новой реальности, никогда с этим не сталкивались ранее и сегодня нужно принять этот вызов, найти в себе силы, спокойствие и равновесие. Важно заботиться о своем здоровье и заботиться друг о друге.

Сын Тины Кароль Вениамин / instagram.com/tinakarol_fantina
Певица вспомнила, как сообщила сыну Вениамину о том, что происходит, чтобы не напугать его.

Вениамин сейчас вернулся с учебы в Лондоне и находится со мной. Для меня это был настоящий челлендж: закрывают небо, а ребенок должен вернуться домой. Во время карантина нам с ним есть чем заняться, он хорошо знает английский, французский, немного меня подучит, а я его подтяну по музыке.

Отметим, что в Украине был введен карантин с 12 марта по 3 апреля. Людей призвали в этот период максимально оставаться дома и выходить лишь в случае крайней необходимости купить продукты или лекарства. Особенно это касается граждан старше 60 лет, так как они находятся в зоне риска.

Напомним,

 

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