Тина Кароль о панике вокруг коронавируса: «Сидим дома, делаем детей»

8 марта 2020 16:00 Катерина Даниленко
Тина Кароль о панике вокруг коронавируса: «Сидим дома, делаем детей»
Певица Тина Кароль
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Знаменитость рассказала, каких советов придерживается, чтобы уберечься от коронавируса.

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Певица Тина Кароль призналась, что собирается навестить сына Вениамина в Лондоне. Чтобы уберечь себя, сына и семью, в которой он живет, от страшного вируса, она запаслась маской и специальными перчатками.

Исполнительница утверждает, что хоть у Великобритании уже есть много инцидентов заболевания на коронавирус, британская семья не паникует. Артистку беспокоить лишь то, сможет ли Вениамин приехать в Украину на Пасху.

Как он полетит на каникулы – вот это вопрос! Потому что он ребенок, руки тут, руки там, гаджеты грязные, ручки... Я думаю, что возможно он не прилетит на Пасху. Вот это для меня самая большая боль. Его семья не паникует, я не паникую,
– поделилась Тина.

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Звезда убеждена, что паника ‒ это зло, нужно быть осведомленными и рассудительными. В частности, певица советует ходить в публичных местах в перчатках, менять их, стерилизовать руки или не ходить никуда.

Сидим дома, делаем детей,
– добавила знаменитость.

Напомним,

 

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