Тина Кароль о панике вокруг коронавируса: «Сидим дома, делаем детей»
Знаменитость рассказала, каких советов придерживается, чтобы уберечься от коронавируса.
Исполнительница утверждает, что хоть у Великобритании уже есть много инцидентов заболевания на коронавирус, британская семья не паникует. Артистку беспокоить лишь то, сможет ли Вениамин приехать в Украину на Пасху.
Как он полетит на каникулы – вот это вопрос! Потому что он ребенок, руки тут, руки там, гаджеты грязные, ручки... Я думаю, что возможно он не прилетит на Пасху. Вот это для меня самая большая боль. Его семья не паникует, я не паникую,– поделилась Тина.
Сидим дома, делаем детей,– добавила знаменитость.
Напомним,