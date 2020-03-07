Очень горячо! Настя Каменских в журнале для взрослых

7 марта 2020 20:00 Катерина Даниленко
Очень горячо! Настя Каменских в журнале для взрослых
Певица Настя Каменских
социальная сеть Instagram

Звезда знает, чем вдохновлять!

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Певица Настя Каменских порадовала подписчиков кадрами для свежего выпуска известного мужского журнала. И хоть на просторах ее соцсетей можно найти и более откровенные снимки, но эта, весьма сдержанная, фотосессия привлекает своей сексуальностью и весенним настроением.

Знаменитость примеряла несколько пикантных луков, продемонстрировав шикарные изгибы тела. Настя не была обнажена, но на некоторых кадрах она появилась без нижнего белья.

Весна ‒ это самые разные настроения. От нежных цветущих бутонов до буйных и дерзких красок. Мне кажется, или на улице недостаточно жарко? Какой образ из горячей фотосессии для журнала XXL вам нравится больше?
 ‒ подписала снимки NK.

Настя Каменских на обложке мужского глянца / социальная сеть Instagram

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Примечательно то, что последний раз в фотосессии для взрослых артистка снималась достаточно давно. Да и за весь период карьеры в подобных съемках она приняла участие лишь несколько раз.

Напомним,

 

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