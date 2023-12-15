NK | Настя Каменських розказала про Україну в ефірі світових шоу

Знаходячись в промотурі треку «Tu Y Yo» Латинською Америкою, Настя Каменських продовжила нагадувати про Україну на світових телеканалах і радіо.

Після 24 лютого, незважаючи на успіх треків Peligroso і Elephante в Латинській Америці, артистці, як і багатьом українцям, довелося поставити свої творчі мрії на паузу. Вона присвятила увесь час благодійним концертам та подіям, на яких було зібрано більше 80 мільйонів гривень.

Нещодавно артистка випустила «Tu Y Yo» – пісню, яка лежала на полиці декілька років і чекала свого часу то через карантин, то через війну.

Декілька тижнів Настя Каменських знаходилась у промотурі «Tu Y Yo» в Латинській Америці та США. Там співачка відвідала більше 20 легендарних теле- та радіопрограм. Її можна було побачити та почути в ефірах таких шоу: La Voz de la Mañana LIVE, Despierta America, Sirius XM / Globalization, En Casa con Telemundo, La Mesa CALIENTE, A Otro Nivel con Juan Carlos Esquivel, La Hora Hola on Hola TV, La Buena Onda.

Проте артистка не тільки знайомила латиноамериканських глядачів та слухачів зі своєю творчістю. Головною її місією було розповідати в прямих ефірах правду про Україну і про те, що війна не закінчилась.

Вже майже два роки в Україні повномасштабна війна і, насправді, це дуже страшно. Багато людей залишились без домівок. Тому я та більшість українських артистів і публічних осіб робимо все, щоб привертати увагу до нашої країни, щоб про українців не забували. Я завжди допомагала тим, хто цього потребує, – людям похилого віку чи діткам з особливими потребами. Але зараз людей, яким потрібна допомога, стало ще більше, тож я також почала допомагати сім'ям-переселенцям, дітям з прифронтових територій. Я дуже радію, якщо мені вдається зробити чиєсь життя кращим! – емоційно ділилась співачка.

Зараз Настя Каменських повернулась із Латинської Америки й минулої п'ятниці вже відіграла великий сольний концерт на головному концертному майданчику Кишинева (Молдова). Концерт пройшов з аншлагом.

Весною наступного року співачка відправиться в тур містами України.