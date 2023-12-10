МастерШеф 12 сезон 15 випуск: хто покинув шоу 09.12.2023

10 грудня 2023 11:39 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 12 сезон 15 випуск: хто покинув шоу 09.12.2023
МастерШеф 12 сезон: хто залишив проєкт у 15 випуску від 09.12.2023
Пресслужба каналу СТБ

9 грудня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 15 випуск кулінарного шоу МастерШеф 12 сезон. Хто покинув шоу у 15 випуску МастерШеф 12 сезон від 09.12.2023 – читайте на сайті TV.UA.

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Аматори продовжують змагання за звання найкращого! На 15-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 12 сезон» потрапили такі учасники: Ілля Харламов, Валерія Матрохіна, Микола Петровський та Руслан Батильчук.

Битва чорних сьогодні використовувала свої знання, як приготувати страву без світла. Коли єдиним джерелом енергії були портативні енергонакопичувачі. Найгірше з цим конкурсом впорався Микола. Саме тому у 15 випуску «МастерШеф 12 сезон» кухню проєкту залишив Микола Петровський.

Микола Петровський – учасник МастерШеф 12 сезон / Пресслужба каналу СТБ

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