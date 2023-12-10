МастерШеф 12 сезон 15 випуск від 09.12.2023 дивитися онлайн

9 грудня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 15 випуск 12 сезону шоу МастерШеф. 15 випуск проєкту МастерШеф 12 сезон від 09.12.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 15 випуску проєкту МастерШеф 12 сезон : у цьому випуску глядачі знову побачать учасників МастерШеф. Діти. Вони вже виросли, і всі, як і раніше, люблять готувати, хоча не всі пов'язали своє життя з професійною кулінарією. Учасники готуватимуть короткі відеорецепти під формат соцмереж, а глядачі голосуванням вирішуватимуть, хто переможе.

У другому випробуванні учасники познайомляться ближче із нейромережами. Хтось уже користувався штучним інтелектом, а для когось це ще незвідана територія. Капітани в цьому випробуванні генеруватимуть картинки за допомогою нейромережі, і це буде єдиний дозволений спосіб спілкування з командою! Чи вдасться їм приручити штучний інтелект? Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 15 випуск від 09.12.2023.

15 випуск шоу МастерШеф 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.