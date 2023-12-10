МастерШеф 12 сезон 15 випуск від 09.12.2023 дивитися онлайн
9 грудня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 15 випуск 12 сезону шоу МастерШеф. 15 випуск проєкту МастерШеф 12 сезон від 09.12.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У другому випробуванні учасники познайомляться ближче із нейромережами. Хтось уже користувався штучним інтелектом, а для когось це ще незвідана територія. Капітани в цьому випробуванні генеруватимуть картинки за допомогою нейромережі, і це буде єдиний дозволений спосіб спілкування з командою! Чи вдасться їм приручити штучний інтелект? Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 15 випуск від 09.12.2023.
15 випуск шоу МастерШеф 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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