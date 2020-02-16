Настя Каменских о ссорах с мужем: «Иногда летела и посуда»

16 февраля 2020 13:00 Катерина Даниленко
Настя Каменских о ссорах с мужем: «Иногда летела и посуда»
Певица Настя Каменских
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Артистка рассказала, как они с мужем решают спорные ситуации.

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Певица Настя Каменских не так давно вернулась с 14-дневного отпуска в Мексике, где отдыхала вместе с супругом Потапом. Знаменитость ежедневно радовала поклонников стильными образами, ярким макияжем и разнообразными прическами. В интервью Кате Осадчей Настя призналась, что всегда старается выглядеть превосходно для любимого человека.

Я своего мужа очень редко вижу, потому что мы гастролируем. Я, во-первых, делаю это для него. Он всегда мне говорит, например, я приду, все снимаю с себя, он: «Вот видишь, для кого-то ты выряжаешься, красишься, а как для меня, так дульку закрутила». Поэтому могу сказать, что я делала это и для него, и для себя,
‒ заявила исполнительница.

В этом году семейную пару связывает еще и совместный проект «Голос країни», где они занимают одно судейское кресло. Певица признается, что научится уважать мнение друг друга и находить компромиссы удалось не сразу. Было в семье знаменитостей и такое, что летела посуда.

Мы же два тельца, мы можем поспорить. Могу сказать, что сейчас у нас настолько есть уважение друг к другу, что в нас уже не бывает такого. Иногда летела и посуда, конечно. Ну слушайте, это страсть,
‒ считает NK.

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Свою «беременность» исполнительница устала комментировать. Она уверена, что если это случится, все об этом узнают и так, ведь скрывать долго все равно не получится.

Я бы уже и родила, но не могу переносить как слон. Быть беременной – это невозможно скрыть. То есть, это через какое-то время все равно проявится. Не знаю, ждите. Сколько – год, два, три, не знаю,
‒ ответила Каменских.

Напомним,

 

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