Настя Каменских о ссорах с мужем: «Иногда летела и посуда»
Артистка рассказала, как они с мужем решают спорные ситуации.
Я своего мужа очень редко вижу, потому что мы гастролируем. Я, во-первых, делаю это для него. Он всегда мне говорит, например, я приду, все снимаю с себя, он: «Вот видишь, для кого-то ты выряжаешься, красишься, а как для меня, так дульку закрутила». Поэтому могу сказать, что я делала это и для него, и для себя,‒ заявила исполнительница.
В этом году семейную пару связывает еще и совместный проект «Голос країни», где они занимают одно судейское кресло. Певица признается, что научится уважать мнение друг друга и находить компромиссы удалось не сразу. Было в семье знаменитостей и такое, что летела посуда.
Мы же два тельца, мы можем поспорить. Могу сказать, что сейчас у нас настолько есть уважение друг к другу, что в нас уже не бывает такого. Иногда летела и посуда, конечно. Ну слушайте, это страсть,‒ считает NK.
Я бы уже и родила, но не могу переносить как слон. Быть беременной – это невозможно скрыть. То есть, это через какое-то время все равно проявится. Не знаю, ждите. Сколько – год, два, три, не знаю,‒ ответила Каменских.
Напомним,