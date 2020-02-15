ALEKSEEV и солистка «ВИА Гры» Ульяна Синецкая больше не вместе: неужели это конец?
Пара больше не появляется вместе на публике и не выставляет общих фото в соцсети.
Еще летом солистку группы «ВИА Гра» и популярного певца бдительные поклонники сфотографировали во время совместной прогулки в Венеции, где они не скрывали своих чувств. А осенью 2019 знаменитости официально подтвердили свои отношения, появившись вместе на светском мероприятии.
Поводом для слухов о расставании стало то, что артисты больше не публикуют совместные фото в соцсетях, даже День влюбленных не стал для них исключением. Последнее общее фото музыкант опубликовал в ноябре прошлого года. А на странице Ульяны регулярно появляются лишь ее сексуальные снимки с фотосессий.
Напомним,
- муж Таисии Повалий рассказал, какая из нее бабушка.
- с сыном Сергея и Снежаны Бабкиных случилась неприятность: всю ночь провели в больнице.