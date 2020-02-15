ALEKSEEV и солистка «ВИА Гры» Ульяна Синецкая больше не вместе: неужели это конец?

15 февраля 2020 11:00 Катерина Даниленко
ALEKSEEV и солистка «ВИА Гры» Ульяна Синецкая больше не вместе: неужели это конец?
Певец ALEKSEEV
социальная сеть Instagram

Пара больше не появляется вместе на публике и не выставляет общих фото в соцсети.

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Поклонники Никиты Алексеева обеспокоены его личной жизнью. Певец со своей второй половинкой Ульяной Синецкой ушли в затишье.

Еще летом солистку группы «ВИА Гра» и популярного певца бдительные поклонники сфотографировали во время совместной прогулки в Венеции, где они не скрывали своих чувств. А осенью 2019 знаменитости официально подтвердили свои отношения, появившись вместе на светском мероприятии.

Певец ALEKSEEV и солистка группы «ВИА Гра» Ульяна Синецкая / социальная сеть Instagram

Поводом для слухов о расставании стало то, что артисты больше не публикуют совместные фото в соцсетях, даже День влюбленных не стал для них исключением. Последнее общее фото музыкант опубликовал в ноябре прошлого года. А на странице Ульяны регулярно появляются лишь ее сексуальные снимки с фотосессий.

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Официальных заявлений от пары пока нет. Фанаты надеются, что молодые люди просто не любят афишировать личную жизнь и держат отношения подальше от посторонних глаз.

Напомним,

 

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