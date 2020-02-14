Ведущая канала ICTV обручилась

14 февраля 2020 15:54 Александр Кива
Ведущая канала ICTV обручилась
Юлия Зорий сказала «да»

В День всех влюбленных ведущая программы «Утро в Большом городе» Юлия Зорий рассказала о помолвке.

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Пара вместе уже почти три года, но до сих пор влюбленные не появлялись вместе на публике и не делились совместными фото в социальных сетях. Хотя Юля достаточно часто рассказывала журналистам, что счастлива в отношениях и наконец нашла свою любовь.

«Мы не афишировали наши отношения, но и не скрывали их. Просто хотели сохранить, что у нас зарождалось. А осенью Алексей сделай мне предложения. Это был невероятный сюрприз, о котором я даже не догадывалась. Он тщательно продумал путешествие в Стамбул, где я не бывала прежде. Подговорил нескольких наших друзей, которые молчали до последнего, как партизаны, а потом сделал предложение руки и сердца. Это произошло на Босфоре, во время прогулки на яхте. Сказать, что я была удивлена, это ничего не сказать, я просто не ожидала и не могла понять, что происходит, почему все снимают нас на телефоны, почему люди аплодируют с берега и почему на плакате признание», - рассказала Юлия Зорий.

Сейчас влюбленные отправились в путешествие в Швейцарию, где проведут выходные. День святого Валентина Юлия с Алексеем решили провести в горах.

Пара уже планирует свадьбу, и, как утверждают влюбленные, это состоится сскоре в столице, но дату пока не ​​называют.

Напомним, 

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