Виталий Козловский отреагировал на заявления экс-возлюбленной Рамины Эсхакзай: «Защищаюсь от всякой грязи»

15 февраля 2020 10:00 Катерина Даниленко
Виталий Козловский отреагировал на заявления экс-возлюбленной Рамины Эсхакзай: «Защищаюсь от всякой грязи»
Певец Виталий Козловский
социальная сеть Instagram

Артист заявил, что ворошить прошлое не видит смысла.

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Певец Виталий Козловский и телеведущая Рамина Эсхакзай состояли в отношениях больше года, но накануне свадьбы артист бросил невесту. Афишировать подробности расставания пара не стала, лишь изредка экс-возлюбленные бросали колкие фразы в адрес друг друга. Однако недавно телеведущая обвинила певца в скупости и безразличии, а также сказала, что интимной жизни у них не было. Козловский не стал молчать.

Певец Виталий Козловский с экс-невестой Раминой / социальная сеть Instagram

В интервью певец заявил, что прошлое нужно оставлять в прошлом, ведь сейчас у него есть настоящее. Виталий состоит в новых отношениях и не считает достойным обращать внимание на «чей-то пиар».

Во-первых, в прошлом это был мой выбор, и сейчас говорить о своем собственном выборе плохо ‒ это не уважать себя. Во-вторых, я сейчас не одинок. И копаться в отношениях, которые я оставил в далеком прошлом ‒ значит не уважать свою личную жизнь сегодня. Мои приоритеты сейчас: заниматься своим творчеством, строить планы и жить так, чтобы мои родители, моя любимая, и в будущем ‒ мои дети чувствовали себя со мной уверенно, как за каменной стеной. И были защищены от всякой грязи. Для этого я буду прилагать максимум усилий. А чей-то дешевый пиар, сплетни и переворачивания «грязного белья» ‒ не мой приоритет. Мне это не интересно,
‒ ответил Козловский.

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К слову, афишировать свою новую возлюбленную знаменитость не спешит. Во многих интервью исполнитель неоднократно признавался, что очень хочет настоящую семью и детей.

Напомним,

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