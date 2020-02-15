Виталий Козловский отреагировал на заявления экс-возлюбленной Рамины Эсхакзай: «Защищаюсь от всякой грязи»
Артист заявил, что ворошить прошлое не видит смысла.
В интервью певец заявил, что прошлое нужно оставлять в прошлом, ведь сейчас у него есть настоящее. Виталий состоит в новых отношениях и не считает достойным обращать внимание на «чей-то пиар».
Во-первых, в прошлом это был мой выбор, и сейчас говорить о своем собственном выборе плохо ‒ это не уважать себя. Во-вторых, я сейчас не одинок. И копаться в отношениях, которые я оставил в далеком прошлом ‒ значит не уважать свою личную жизнь сегодня. Мои приоритеты сейчас: заниматься своим творчеством, строить планы и жить так, чтобы мои родители, моя любимая, и в будущем ‒ мои дети чувствовали себя со мной уверенно, как за каменной стеной. И были защищены от всякой грязи. Для этого я буду прилагать максимум усилий. А чей-то дешевый пиар, сплетни и переворачивания «грязного белья» ‒ не мой приоритет. Мне это не интересно,‒ ответил Козловский.
Напомним,