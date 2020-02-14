NIKITA LOMAKIN рассказал, какая девушка может покорить его сердце

Эксклюзив 14 февраля 2020 17:45 Юлия Крутиева
NIKITA LOMAKIN рассказал, какая девушка может покорить его сердце
Певица NIKITA LOMAKIN
пресс-служба

Каждый раз задаешь себе вопрос: что же нужно для того, чтобы завоевать сердце такого красавчика, как NIKITA LOMAKIN? Можешь выдохнуть с облегчением.

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В эксклюзивном интервью для TV.ua NIKITA LOMAKIN "M1 Аgency" раскрыл несколько секретов о том, какие девушки ему нравятся. 

Без паники

Никита признался, что ему нравятся искренние, женственные и чувственные девушки, знающие, чего они хотят от жизни. Будь собой, не закрывайся, излучай позитив – эти качества помогут тебе покорить его сердце.

Проявляй интерес

Всегда подкупает, когда девушка интересуется тем, что происходит в жизни парня. Нужно понимать, что творчество занимает 80% жизни Никиты и необходимо разделять все его успехи и начинания в данной сфере.

Понимание и принятие являются составляющей идеальных отношений, – подчеркивает Никита. – Для меня необходимо быть на одной волне со спутницей и ощущать ее поддержку!

Певица NIKITA LOMAKIN / пресс-служба

Девушка-загадка

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Внутренний шарм и легкая загадочность. Никита не раз упоминал, что особо притягательными считает девушек, которые хранят в себе тайны. 

Их хочется добиваться и разгадывать до конца, – признается артист "M1 Аgency". – Именно такие представительницы слабого пола вдохновляют на новые свершения!

Будь на спорте (Sport-girl)

Здоровый образ жизни для Никиты – уже неотъемлемая часть реальности. Совместные тренировки сделают вас ближе и станут хорошим хобби в отношениях.

Певица NIKITA LOMAKIN / пресс-служба

Не претендуй на личную свободу

У каждого из нас есть личное пространство, которое нужно уважать. Не ограничивать свободу друг друга. Это крайне важно для меня, – поделился Никита. – Не нужно перегибать палку и контролировать каждый шаг, ревновать без повода и упрекать по мелочам. Такой опыт в моей жизни уже был и, поверьте, он не самый удачный…

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Все, теперь ты знаешь, как обратить на себя внимание NIKITA LOMAKIN и готова покорять сердце одного из самых желанных холостяков нашей страны.

Напомним, 

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