NIKITA LOMAKIN рассказал, какая девушка может покорить его сердце
Каждый раз задаешь себе вопрос: что же нужно для того, чтобы завоевать сердце такого красавчика, как NIKITA LOMAKIN? Можешь выдохнуть с облегчением.
Без паники
Никита признался, что ему нравятся искренние, женственные и чувственные девушки, знающие, чего они хотят от жизни. Будь собой, не закрывайся, излучай позитив – эти качества помогут тебе покорить его сердце.
Проявляй интерес
Всегда подкупает, когда девушка интересуется тем, что происходит в жизни парня. Нужно понимать, что творчество занимает 80% жизни Никиты и необходимо разделять все его успехи и начинания в данной сфере.
Понимание и принятие являются составляющей идеальных отношений, – подчеркивает Никита. – Для меня необходимо быть на одной волне со спутницей и ощущать ее поддержку!
Девушка-загадка
Их хочется добиваться и разгадывать до конца, – признается артист "M1 Аgency". – Именно такие представительницы слабого пола вдохновляют на новые свершения!
Будь на спорте (Sport-girl)
Здоровый образ жизни для Никиты – уже неотъемлемая часть реальности. Совместные тренировки сделают вас ближе и станут хорошим хобби в отношениях.
Не претендуй на личную свободу
У каждого из нас есть личное пространство, которое нужно уважать. Не ограничивать свободу друг друга. Это крайне важно для меня, – поделился Никита. – Не нужно перегибать палку и контролировать каждый шаг, ревновать без повода и упрекать по мелочам. Такой опыт в моей жизни уже был и, поверьте, он не самый удачный…
Напомним,