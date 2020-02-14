Звезды «Вечернего Квартала» рассказали, как делали предложения своим избранницам: архивные фото

14 февраля – Всемирный День всех влюбленных. В этот праздник, по статистике, мужчины чаще всего решаются сделать предложение своим возлюбленным.

По этому случаю актеры «Вечернего Квартала» поделились своими историями – а именно, как сами делали предложения своим половинкам.

Евгений Кошевой: «Я сделал предложение, когда мы ехали пьяные в такси на заднем сидении и целовались (смеется). Я – достаточно быстрый парень. Познакомились мы в конце октября, а уже через четыре месяца я произнес: «Давай поженимся». А Ксюша взяла и сразу ответила: «А давай». Но, по правде, все к этому уже шло, никаких сюрпризов ни для кого не было».

Свадьба Евгения Кошевого и Ксении / Пресс-служба Квартал 95

: «Первый раз свою будущую жену я увидел на юбилее своего папы. Потом мы не пересекались четыре года, и вот спустя это время я снова встретил Вику уже на концерте коллектива моей мамы. Я сразу ее вспомнил и наша 4-летняя симпатия возникла с новой силой. Я сразу понял, что это ТО САМОЕ чувство. Предложение я сделал уже через год. В наиболее «неожиданный момент» – дома, когда Вика смотрела фильм, сидя на диване и попивая чай. И кстати, Вика сразу ответила «да».

Свадьба комика Юрия Ткача / Пресс-служба Квартал 95

: «Предложение делал скромно: накопил на бутылку шампанского, пригласил себе в гости и сказал Наташе в глаза все, что я думаю. Гораздо интереснее было, когда мы сообщили нашим родителям о принятом решении. С родителями Наташи как-то все спокойно прошло, а мои пытались даже нас отговорить – все-таки 1-й курс, мне 18 лет, Наташе еще меньше. Но, слава богу, у них ничего не получилось».

Свадьба Степана Казанина / Пресс-служба Квартал 95

: «Несмотря на то, что с моей будущей женой Катей я учился в одной школе, я обратил на нее внимание уже после окончания университета. Встретились мы на каком-то празднике, где оказались в одной компании. После этого мы начали общаться, и я пригласил ее на свидание на наш стадион «Диброва», который находится в Царичанке. Что уже, само по себе, очень символично. А предложение я сделал спустя три года совместного проживания. Никакого романтизма. Просто мы вместе пришли к тому, что хотим узаконить наши отношения».

Свадьба Владимира Мартынец / Пресс-служба Квартал 95

Напомним,