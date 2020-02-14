Звезды «Вечернего Квартала» рассказали, как делали предложения своим избранницам: архивные фото

14 февраля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Звезды «Вечернего Квартала» рассказали, как делали предложения своим избранницам: архивные фото
Свадьба Евгения Кошевого и Ксении
Пресс-служба Квартал 95

14 февраля – Всемирный День всех влюбленных. В этот праздник, по статистике, мужчины чаще всего решаются сделать предложение своим возлюбленным.

Читайте такжеГодовалый сын экс-«Холостяка» Дмитрия Черкасова сделал первые шаги
По этому случаю актеры «Вечернего Квартала» поделились своими историями – а именно, как сами делали предложения своим половинкам. 

Евгений Кошевой: «Я сделал предложение, когда мы ехали пьяные в такси на заднем сидении и целовались (смеется). Я – достаточно быстрый парень. Познакомились мы в конце октября, а уже через четыре месяца я произнес: «Давай поженимся». А Ксюша взяла и сразу ответила: «А давай». Но, по правде, все к этому уже шло, никаких сюрпризов ни для кого не было».

Свадьба Евгения Кошевого и Ксении / Пресс-служба Квартал 95
Юрий Ткач: «Первый раз свою будущую жену я увидел на юбилее своего папы. Потом мы не пересекались четыре года, и вот спустя это время я снова встретил Вику уже на концерте коллектива моей мамы. Я сразу ее вспомнил и наша 4-летняя симпатия возникла с новой силой. Я сразу понял, что это ТО САМОЕ чувство. Предложение я сделал уже через год. В наиболее «неожиданный момент» – дома, когда Вика смотрела фильм, сидя на диване и попивая чай. И кстати, Вика сразу ответила «да».

Свадьба комика Юрия Ткача / Пресс-служба Квартал 95
Читайте также«Все актеры друг другу изменяют»: Наталка Денисенко назвала причину расставания с молодым человеком
Степан Казанин: «Предложение делал скромно: накопил на бутылку шампанского, пригласил себе в гости и сказал Наташе в глаза все, что я думаю. Гораздо интереснее было, когда мы сообщили нашим родителям о принятом решении. С родителями Наташи как-то все спокойно прошло, а мои пытались даже нас отговорить – все-таки 1-й курс, мне 18 лет, Наташе еще меньше. Но, слава богу, у них ничего не получилось».

Свадьба Степана Казанина / Пресс-служба Квартал 95
Владимир Мартынец: «Несмотря на то, что с моей будущей женой Катей я учился в одной школе, я обратил на нее внимание уже после окончания университета. Встретились мы на каком-то празднике, где оказались в одной компании. После этого мы начали общаться, и я пригласил ее на свидание на наш стадион «Диброва», который находится в Царичанке. Что уже, само по себе, очень символично. А предложение я сделал спустя три года совместного проживания. Никакого романтизма. Просто мы вместе пришли к тому, что хотим узаконить наши отношения». 

Свадьба Владимира Мартынец / Пресс-служба Квартал 95
Напомним,

Облако тегов

свадьбы звезд личная жизнь звезд Вечерний Квартал Евгений Кошевой Степан Казанин социальные сети Квартал 95 Юрий Ткач фото новости предложение предложение руки и сердца архив

Материалы по теме

История любви Наталки Денисенко с супругом: о знакомстве, расставаниях и романтике
Новости

История любви Наталки Денисенко с супругом: о знакомстве, расставаниях и романтике
Даниэль Салем «застукал» в квартире блондинку
Новости

Даниэль Салем «застукал» в квартире блондинкуЭксклюзив
Все, что вам нужно знать о разрыве отношений и этапах "после"
Психология

Все, что вам нужно знать о разрыве отношений и этапах "после"
Ежедневная привычка миллионов, которая провоцирует онкологию
ЗОЖ

Ежедневная привычка миллионов, которая провоцирует онкологию

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)
Не отпускай: Стала известна дата премьеры сериала на 1+1

Не отпускай: Стала известна дата премьеры сериала на 1+1
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 11.02.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 11.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK