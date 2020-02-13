Внук Елизаветы ІІ разводится: королева в шоке!

13 февраля 2020 12:00 Юлия Крутиева
Внук Елизаветы ІІ разводится: королева в шоке!
Елизавета ІІ и принц Чарльз
instagram.com/kensingtonroyal

Королева Великобритании снова столкнулась с переживаниями.

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Не успела Елизавета ІІ отойти отречения от королевских благ принца Гарри и его супруги Меган Маркл, как неприятности случилось в семье ее внука Питера Филлипса.

Инсайдеры издания The Sun сообщают, что спустя 12 лет супружеской жизни старший внук Ее Величества решил развестись со своей супругой Отем Филлипс.

Причины тому – постоянные скандалы. О своем решении поставить точку в отношениях с Отем, Питер сообщил бабушке еще в сентябре 2019 года, однако тогда Елизавета ІІ попросила его не торопить события. 

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Однако за это время пара не смогла изменить ситуацию к лучшему. Королева Великобритании расстроена подобным поворотом событий, ведь Отем являлась ее любимицей. 

Она была расстроена, потому что невероятно близка с Питером и обожает Отем, – говорит источник. – Но она уважает их решение и тот факт, что на первом месте у них остаются их дети.

Напомним, 

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