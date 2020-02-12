Тимур Мирошниченко рассекретил уникальную дату крестин сына

12 февраля 2020 18:00 Юлия Крутиева
Тимур Мирошниченко рассекретил уникальную дату крестин сына
Телеведущий Тимур Мирошниченко
instagram.com/timur.miroshnychenko

Телеведущий недавно во второй раз стал отцом.

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19 января в семье шоумена и телеведущего Тимура Мирошниченко произошло пополнение. Супруга Инна родила ему сына, которого назвали Марк. 

Мальчик весом 3730 граммов и ростом 55 сантиметров родился в одном из киевских роддомов.

А на днях Мирошниченко рассекретил дату крестин новорожденного. Важное событие в семье мужчины состоится 29 февраля.

40-й день приходится как раз на 29.02. Я ни секунды не думал, что это может быть другой день, – делится Ведущий программы «Зірковий шлях» на канале «Украина». – Говорю – только 29.02. Потому что это уникальная дата, это редкая дата, она раз в 4 года.

Тимур Мирошниченко с сыном / instagram.com/timur.miroshnychenko
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Крестными Марка станет семейная пара близких друзей семьи. Тимур Мирошниченко с супругой также воспитывают полуторагодовалого дочь Мию. 

Напомним, 

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