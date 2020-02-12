Тимур Мирошниченко рассекретил уникальную дату крестин сына
Телеведущий недавно во второй раз стал отцом.
Мальчик весом 3730 граммов и ростом 55 сантиметров родился в одном из киевских роддомов.
А на днях Мирошниченко рассекретил дату крестин новорожденного. Важное событие в семье мужчины состоится 29 февраля.
40-й день приходится как раз на 29.02. Я ни секунды не думал, что это может быть другой день, – делится Ведущий программы «Зірковий шлях» на канале «Украина». – Говорю – только 29.02. Потому что это уникальная дата, это редкая дата, она раз в 4 года.
Напомним,