Джамала во второй раз станет мамой

12 февраля 2020 10:00 Юлия Крутиева
Джамала во второй раз станет мамой
Певица Джамала
instagram.com/jamalajaaa

Певица порадовала огромную армию поклонников приятными новостями.

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Джамала не раз признавалась в своих интервью в том, что мечтает стать мамой во второй раз. Ради пополнения в семье, она даже готова покинуть на некоторое время сцену.

Желаниям суждено сбываться! Утром 12 февраля на своей странице в Инстаграм певица призналась, что в 2020 году ее семья станет больше. 

Джамала опубликовала трогательный пост, который сопроводила фотографией с недавнего отдыха за границей. В кадре беременная звезда позирует с мужем и сыном. 

Беременная Джамала с сыном и мужем / instagram.com/jamalajaaa

Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана, Как взвешенная крупа, норма. Но ты постучал, дал знак, что здесь, Пристыдил меня, что я вновь не сама, – пишет Джамала. – И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем. И со вселенной внутри ожидаю тебя, Да что там – души не чаю. Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний!

Поздравляем Джамалу и Бекира со скорым пополнением в семье, а певице - легкой беременности!

Напомним,

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