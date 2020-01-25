Джамала о трудностях путешествий с ребенком: «Это не тот отдых»

25 января 2020 20:00 Катерина Даниленко
Джамала о трудностях путешествий с ребенком: «Это не тот отдых»
Певица Джамала с сыном Эмир-Рахманом
социальная сеть Instagram

Артистка рассказала о первом совместном отдыхе с сыном.

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Певица Джамала для январских каникул выбрала нетипичное для себя направление ‒ Египет. Компанию ей составили маленький сын Эмир-Рахман и муж Бекир Сулейманов. В своем микроблоге исполнительница рассказала, как это впервые путешествовать на дальнее расстояние с детьми.

Звезда признается, что маленький сын не отходил от нее ни на шаг, любознательно изучал новую местность и не давал ни секундочки покоя. Однако Джа заверила, что отдых с ребенком существует, просто нужно научиться получать от этого удовольствие.

Я часто летаю, как только в самолетах раздаётся плач ребенка, осуждающий ропот проносится по рядам: «Родители-эгоисты тащат с собой ребенка, зачем они его так мучают?» И я раньше была таким же скептиком. На самом деле, родители «мучаются» сами. Отпуск с ребенком ‒ это не тот отдых, к которому я привыкла. Все подчинено сыну! Но когда я вижу счастье в его глазах, то, как он ест фрукты, бегает босиком по траве, радуется морю, понимаю, что все перелеты, наши бессонные ночи и ранние подъемы не зря,
‒ откровенничает звезда.

Джамала на отдыхе в Египте с мужем и сыном / социальная сеть Instagram

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Кроме того, артистка написала, почему считает Египет отличным местом для отдыха, за что й полюбился Шарм-эль-Шейх и его жители:

Я очень люблю Египет, правда. Тут сейчас зима. Конечно, не такая, как у нас. Днем до 3-х часов можно получить свои 25, 27, а то и все 30 градусов тепла. Да, ветрено, вечером резко холодает, но все это компенсируют невероятные фрукты, фреши, солнце, пальмы, гостеприимство. Мне очень нравятся египтяне, как они ведут себя с детьми, пытаются помочь, поиграть, спеть. Эмирка уже даже поет Habibi.

Напомним,

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