Джамала о трудностях путешествий с ребенком: «Это не тот отдых»
Артистка рассказала о первом совместном отдыхе с сыном.
Звезда признается, что маленький сын не отходил от нее ни на шаг, любознательно изучал новую местность и не давал ни секундочки покоя. Однако Джа заверила, что отдых с ребенком существует, просто нужно научиться получать от этого удовольствие.
Я часто летаю, как только в самолетах раздаётся плач ребенка, осуждающий ропот проносится по рядам: «Родители-эгоисты тащат с собой ребенка, зачем они его так мучают?» И я раньше была таким же скептиком. На самом деле, родители «мучаются» сами. Отпуск с ребенком ‒ это не тот отдых, к которому я привыкла. Все подчинено сыну! Но когда я вижу счастье в его глазах, то, как он ест фрукты, бегает босиком по траве, радуется морю, понимаю, что все перелеты, наши бессонные ночи и ранние подъемы не зря,‒ откровенничает звезда.
Я очень люблю Египет, правда. Тут сейчас зима. Конечно, не такая, как у нас. Днем до 3-х часов можно получить свои 25, 27, а то и все 30 градусов тепла. Да, ветрено, вечером резко холодает, но все это компенсируют невероятные фрукты, фреши, солнце, пальмы, гостеприимство. Мне очень нравятся египтяне, как они ведут себя с детьми, пытаются помочь, поиграть, спеть. Эмирка уже даже поет Habibi.
Напомним,