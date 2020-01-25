Макс Барских признался, занято ли его сердце сейчас: «Перестал ее искать»
Впервые за долгое время артист заговорил о личной жизни.
Исполнитель признался, что 2019 год выдался очень насыщенным и продуктивным, однако все свершения касались только творчества. Он на 90 процентов был погружен в работу и совсем мало времени уделял семье и самым близким.
Что касается любовного фронта, то музыкант уверен, что все еще впереди, не стоит усердствовать в этом плане. Он верит, что настоящие половинки находят друг друга просто так, не прикладывая к этому усилий.
Свою любовь пока не встретил и осознал, что перестал ее искать. Я верю, что она сама меня найдет в определенный момент жизни, когда я меньше всего буду этого ждать,‒ заявил певец.
Я слабо поддаюсь какому-либо влиянию со стороны окружающих и четко убежден в своих желаниях. На данном этапе я не могу уделять должное количество времени своей будущей семье, поэтому и не стремлюсь к скорейшему ее приобретению. Я живу на две страны и львиную долю своего времени провожу либо в самолете, либо на сцене,‒ аргументирует свою позицию Макс.
Напомним,