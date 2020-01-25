Макс Барских признался, занято ли его сердце сейчас: «Перестал ее искать»

25 января 2020 14:00 Катерина Даниленко
Макс Барских признался, занято ли его сердце сейчас: «Перестал ее искать»
Певец Макс Барских
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Впервые за долгое время артист заговорил о личной жизни.

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Певцу Максу Барских неоднократно приписывали роман с коллегой по сцене и близкой подругой Мишей Романовой, однако молодые люди опровергали эти слухи. В недавнем интервью мужчина откровенно рассказал о любви и итогах прошедшего года.

Исполнитель признался, что 2019 год выдался очень насыщенным и продуктивным, однако все свершения касались только творчества. Он на 90 процентов был погружен в работу и совсем мало времени уделял семье и самым близким.

Что касается любовного фронта, то музыкант уверен, что все еще впереди, не стоит усердствовать в этом плане. Он верит, что настоящие половинки находят друг друга просто так, не прикладывая к этому усилий.

Свою любовь пока не встретил и осознал, что перестал ее искать. Я верю, что она сама меня найдет в определенный момент жизни, когда я меньше всего буду этого ждать,
‒ заявил певец.

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Однако родители артиста очень ждут внуков, о чем неоднократно ему намекают, да и друзья порой донимают вопросами о создании семьи.

Я слабо поддаюсь какому-либо влиянию со стороны окружающих и четко убежден в своих желаниях. На данном этапе я не могу уделять должное количество времени своей будущей семье, поэтому и не стремлюсь к скорейшему ее приобретению. Я живу на две страны и львиную долю своего времени провожу либо в самолете, либо на сцене,
‒ аргументирует свою позицию Макс.

Напомним,

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