Макс Барских рассказал, с кем проведет новогоднюю ночь
Певец признался, что праздник встретит не в Украине.
Исполнитель проведет новогоднюю ночь со своими поклонниками в Майами, где даст концерт. Соответственно, сумма его гонорара за выступление увеличится в несколько раз.
31 декабря я уже вылетаю в Америку. У меня там концерт в Майами. После этого я поеду отдыхать,‒ откровенничает певец.
Музыкант также отметил, что не всегда соглашается на новогодние корпоративы. Иногда ему просто хочется побыть в кругу родных и близких:
Иногда я отказываюсь от концерта, когда хочу быть с семьей. Такое было два года назад. Я очень устал гастролировать и остался с родными и друзьями.
Мечта такая была. Я думал, поскольку сейчас падают цены на жилье в Лос-Анджелесе. Впрочем, потом я наткнулся на информацию о налогах и решил, что лучше снимать, будет меньше хлопот,– поделился мужчина.
Напомним,