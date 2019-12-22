Макс Барских рассказал, с кем проведет новогоднюю ночь

22 декабря 2019 16:00 Катерина Даниленко
Макс Барских рассказал, с кем проведет новогоднюю ночь
Певец Макс Барских
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Певец признался, что праздник встретит не в Украине.

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Для многих артистов новогодние праздники вовсе не повод расслабится, а возможность заработать по повышенному тарифу. Поэтому знаменитости, как правило, отказываются от семейных посиделок в пользу выступления. В этом году среди таких артистов и Макс Барских.

Исполнитель проведет новогоднюю ночь со своими поклонниками в Майами, где даст концерт. Соответственно, сумма его гонорара за выступление увеличится в несколько раз.

31 декабря я уже вылетаю в Америку. У меня там концерт в Майами. После этого я поеду отдыхать,
‒ откровенничает певец.

Музыкант также отметил, что не всегда соглашается на новогодние корпоративы. Иногда ему просто хочется побыть в кругу родных и близких:

Иногда я отказываюсь от концерта, когда хочу быть с семьей. Такое было два года назад. Я очень устал гастролировать и остался с родными и друзьями.

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Кроме того, Барских рассказал, планирует ли покупать недвижимость в Лос-Анджелесе, ведь он проводит там достаточно много времени. Именно в этом городе к нему приходит вдохновение, после чего рождаются новые хиты.

Мечта такая была. Я думал, поскольку сейчас падают цены на жилье в Лос-Анджелесе. Впрочем, потом я наткнулся на информацию о налогах и решил, что лучше снимать, будет меньше хлопот,
– поделился мужчина.

Напомним,

   

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