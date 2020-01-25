Владимир Остапчук ответил на критику хейтеров о своем разводе: «Камон, повзрослейте»
Бракоразводный процесс шоумена с женой еще не завершен.
Владимир неоднократно признавался, что инициатором разрыва отношений стал он. Это решение далось ему нелегко, однако, со слов знаменитости, нужно жить здесь и сейчас, получать удовольствие от жизни и не сомневаться, что все делаешь правильно.
Кроме того, артист написал, что давать советы другим он не намерен, потому что каждый должен поступать так, как считает нужным и нести ответственность за свои поступки.
Неожиданно, но меня после вчерашних сториз буквально засыпали вопросами и советами в схожей со мной ситуации. Разводиться или нет, а как же дети, может потерпеть и т.д. Чужая семья ‒ потёмки. Поэтому советов никаких я вам дать не могу. Это ваша жизнь, ваш путь и ваши решения. Единственное, что нужно помнить всегда ‒ жизнь дана лишь раз, в этом-то ее прелесть. Больше такого не будет никогда. Поэтому живите здесь и сейчас,‒ призывает Остапчук.
Отдельное спасибо за дельные советы об обустройстве моей личной/семейной и сексуальной жизни ‒ давайте я как-то сам. П.С. Развод ‒ это не «бросить детей», «забыть» или «быть эгоистом». Хороший папа может жить отдельно, а плохой ‒ всю жизнь рядом. Камон, повзрослейте.
Напомним,
- Тимур и Инна Мирошниченко задумались о рождении третьего ребенка: «Уже готова рожать».
- Оксана Байрак впервые рассказала о рождении ребенка.