Дочь Оли Поляковой в бикини озадачила Сеть откровенным фото: мнения разделились

25 января 2020 16:00 Катерина Даниленко
Дочь Оли Поляковой в бикини озадачила Сеть откровенным фото: мнения разделились
Старшая дочь Оли Поляковой Маша
социальная сеть Instagram

Оля Полякова вместе с дочками посетила Мексику, где решила отдохнуть после насыщенного года.

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«Королева ночи» без стеснения демонстрирует свои аппетитные формы в соцсетях, а старшая дочь Маша берет с нее пример. На днях девушка выложила в Сеть откровенный снимок, который привлек внимание фолловеров.

Так, на пляжном фото девушка запечатлена в купальнике-бикини модного оттенка «темный чеддер». Маша стоит в профиль, демонстрируя модельную фигуру с выгодного ракурса.

Что если я буду постить больше таких фото?
‒ задала провокационный вопрос юная девушка.

Старшая дочь Оли Поляковой Маша / социальная сеть Instagram

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Подписчики не заставили себя долго ждать, многие поддержали идею Марии, однако были и те, кто посчитал, что такие фото неуместные в Instagram 15-летней девушки.

«В таком возрасте еще мультики смотрят, а они пятые точки выкладывают», ‒ возмутился кто-то из юзеров и тут же получил ответ от Оли Поляковой: «Ей 15, какие мультики».

Напомним,

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