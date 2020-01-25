Дочь Оли Поляковой в бикини озадачила Сеть откровенным фото: мнения разделились

Оля Полякова вместе с дочками посетила Мексику, где решила отдохнуть после насыщенного года.

«Королева ночи» без стеснения демонстрирует свои аппетитные формы в соцсетях, а старшая дочь Маша берет с нее пример. На днях девушка выложила в Сеть откровенный снимок, который привлек внимание фолловеров.

Так, на пляжном фото девушка запечатлена в купальнике-бикини модного оттенка «темный чеддер». Маша стоит в профиль, демонстрируя модельную фигуру с выгодного ракурса.

Что если я буду постить больше таких фото?

‒ задала провокационный вопрос юная девушка.

Старшая дочь Оли Поляковой Маша / социальная сеть Instagram

Подписчики не заставили себя долго ждать, многие поддержали идею Марии, однако были и те, кто посчитал, что такие фото неуместные в Instagram 15-летней девушки.

«В таком возрасте еще мультики смотрят, а они пятые точки выкладывают», ‒ возмутился кто-то из юзеров и тут же получил ответ от Оли Поляковой: «Ей 15, какие мультики».

Напомним,