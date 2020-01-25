Дочь Оли Поляковой в бикини озадачила Сеть откровенным фото: мнения разделились
Оля Полякова вместе с дочками посетила Мексику, где решила отдохнуть после насыщенного года.
Так, на пляжном фото девушка запечатлена в купальнике-бикини модного оттенка «темный чеддер». Маша стоит в профиль, демонстрируя модельную фигуру с выгодного ракурса.
Что если я буду постить больше таких фото?‒ задала провокационный вопрос юная девушка.
«В таком возрасте еще мультики смотрят, а они пятые точки выкладывают», ‒ возмутился кто-то из юзеров и тут же получил ответ от Оли Поляковой: «Ей 15, какие мультики».
Напомним,