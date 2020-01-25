Шарлиз Терон о 7-летнем сыне-трансгендере: «Похож был на ящерицу»

25 января 2020 15:00 Катерина Даниленко
Шарлиз Терон о 7-летнем сыне-трансгендере: «Похож был на ящерицу»
Голливудская актриса Шарлиз Терон
социальная сеть Instagram

Звезда вспомнила, какие эмоции испытывала при первой встрече с ребенком.

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Американская актриса Шарлиз Терон добилась большего успеха в профессии, однако наибольшим своим достижением считает материнство. Знаменитость воспитывает двоих приемных детей: 4-летнюю дочь Августу и 7-летнего сына-трансгендера Джексона.

В недавнем интервью селебрити призналась, что переломным моментом в жизни стало усыновление детей, которое отпечаталось в ее памяти на всю жизнь. Тогда актриса испытала сильнейший стресс.

Шарлиз в деталях восстановила все подробности дня, когда впервые встретилась с сыном Джексоном, который был «особенным». К мальчику звездная мама призывает всех обращаться в женском роде.

Я отчетливо помню, как впервые увидела Джексона в окно. Я сразу вышла из машины. Кто-то держал ее на руках, и мое сердце просто выскакивало из груди. Это настолько эмоциональное чувство,
 ‒ откровенничает Терон.

Следующая встреча знаменитости с сыном-трансгендером прошла еще более эмоционально, ей едва удавалось сдерживать слезы:

Во второй раз мне пришлось ждать два часа, чтобы встретиться с ней. Это были худшие два часа в моей жизни.

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Шарлиз была ошарашена тем, до какого состояния довела ребенка женщина, которая передавала ей мальчика. Ему срочно была необходима медицинская помощь.

Она выглядела как маленькая ящерица. Я никогда этого не забуду. У Джексона была сильная экзема, она была просто покрыта пятнами с ног до головы. Женщина, державшая ее, была грубой. Я смотрела на дочь и понимала: это ‒ мой ребенок! Я должна забрать ее домой и забрала,
 ‒ заявила актриса.

Напомним,

Шарлиз Терон с сыном Джексоном и дочерью Августой / социальная сеть Instagram

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