Александру Пикалову – 44: неожиданные признания актера Квартал-95 о «первых» и «последних» разах

Сегодня, 30 января, у актера студии «Квартал 95» Александра Пикалова день рождения. Ему исполняется 44 года. Накануне праздника именинник ответил на несколько вопросов о своих «первых» и «последних» разах…

Первый раз Александр Пикалов …

. «Это было в 9-м классе, на катке. Я выбрал там самое романтичное место – рядом с горячей трубой, укутанной в стекловату. Кстати, уже через неделю после моего признания мы с той девушкой расстались, но общаемся до сих пор».

Попал в больницу. «В детстве я часто болел бронхитом. Парадокс, но как только начал курить, болеть и кашлять перестал (смеется). Кстати, пару раз свой день рождения я как раз-таки встречал на больничной койке».

Побывал на концерте любимого исполнителя. «Я был на концерте последнего тура Виктора Цоя, когда он приезжал на гастроли в Кривой Рог. Помню, что на этот концерт я попал случайно – мама через каких-то знакомых нашла «проходки». А еще буквально за 40 минут до выступления я умудрился заработать фингал».

Купил себе джинсы. «Первые американские джинсы я купил себе в 17 лет, на только открывшемся в Кривом Роге секонд-хенде. Кстати, долгое время это была моя любимая вещь во всем гардеробе. Когда-то эти джинсы были черные, а ныне уже серо-вытертого цвета».

Актер студии Квартал-95 Александр Пикалов / Студия Квартал 95

Услышал песню Элвиса Пресли. «Это случилось в третьем классе (кажется, это была композиция Hound Dog), и меня накрыло. С тех пор рок-н-ролл, как и мотоциклы, сопровождают меня всегда. И это меня очень радует».

Придумал свой автограф. «Когда я работал охранником, за день мог расписываться в учетной книжке около сотни раз. А вообще у меня было четыре варианта автографов. А еще именно тогда я научился один в один подделывать автограф Элвиса».

. «Это было задолго до того, как я его уже начал пародировать. На тот момент он был еще премьер-министром, но уже известен своими ляпами. Мы возвращались после гастролей по странам Балтии, и буквально за несколько километров до таможни у нас заглох автобус. И пока мы ждали выезда, успели выпить все презенты, которые везли домой. И вот в этом пьяном угаре я впервые и сказанул что-то голосом Януковича».

Попробовал импортный алкоголь. «В классе восьмом. Это был коньяк Наполеон, который маме дали на работе (тогда часто на Новый год раздавали продуктовые наборы). Долгое время этот экземпляр стоял в нашем серванте и ждал своего часа. Но, конечно, я не мог пройти мимо такого шикарного напитка, и однажды опустошил бутылку. При этом даже не откупорив ее! А вместо алкоголя налил яблочный сок. И вот на какой-то праздник подмену раскрыли… А вообще, мой любимый напиток – это текила, хотя все почему-то думают, что виски».

Александр Пикалов, Владимир Зеленский и другие актеры в КВН / Студия Квартал 95

Поругался с Зеленским. «Первые скандалы были, когда мы с Вовкой трудились над нашим СТЭМом «Беспризорник». Но важно понимать, что капитальных конфликтов за столько лет у нас не было никогда. И если и случались ссоры, то касались они исключительно творчества».

Понял, что страдаю аэрофобией. «Когда я не руковожу процессом, меня это немножко раздражает. А вообще я не боюсь летать, я просто не очень люблю долгое время находиться в закрытом пространстве».

Получил зарплату. «Первая моя запись в трудовой книжке – сторож и дворник в Доме пионеров. Три года я там проработал, а все потому, что ночью этот дворец был в полном моем распоряжении, и мы могли с ребятами там репетировать. Кстати, я был лучшим дворником в парке. Сколько раз приезжал туда, а при мне парк был намного чище».

Последний раз Александр Пикалов…

Не смог сдержать слез. «Хотя я парень и не сентиментальный, но, когда привезли наших пленных моряков домой, сдерживать эмоции было сложно… А вообще, все, что касается войны на Донбассе, может у меня вызвать и слезы, и злость, и ком в горле…».

. «Сейчас у меня настольная книга – «Энеида» Котляревского. Отличная поэма, очень смешная. Честно говоря, есть план набить на всю руку тату в виде похождений Энея в иллюстрациях Анатолия Базилевича».

Гонял на мотоцикле. «В начале ноября прошлого года. А вообще мой максимум - это 204 км/час. Мог и еще больше, но уже было как-то страшновато».

Актер студии Квартал-95 Александр Пикалов / Студия Квартал 95

Занимался физической нагрузкой. «Два дня назад. Кстати, я больше люблю заниматься на свежем воздухе, чем в спортзале».

Делал уроки с сыном. «Никогда этого не делал. Мишка с детства очень самостоятельный парень. К тому же, достаточно острый на язык. И я всегда ему доверяю, когда он говорит, что все уроки сделал. Кстати, и дневник его я ни разу не проверял. Только в табель в конце каждого полугодия могу заглянуть».

Матерился. «Люблю это дело, хотя понимаю, что можно и без матов обойтись. Но поскольку я - парень эмоциональный, могу материться и на радостях, и по другим, не очень хорошим поводам».

. «Это было давно и всего пару раз в жизни. Честно говоря, не мой вид спорта».

Совершал необдуманную покупку на большую сумму. «Увы, но такое со мной часто происходит. И в основном я это делаю для людей, а не для себя. Правда, однажды был случай, когда я должен был внести последний платеж по кредиту за квартиру, а купил свой первый Harley-Davidson».

Александр Пикалов в детстве / Студия Квартал 95

Ездил в плацкарте. «Во времена первых гастролей с командой КВН мы часто так ездили. А как по-другому, если у нас всегда была большая компания».

Испытывал чувство стыда. «Буквально на днях, когда вспылил и накричал на человека. И даже несмотря на то, что это было по делу, мне все равно потом было стыдно. Я же уже в том возрасте, когда надо бы себя сдерживать в разговорах. Особенно, когда твой собеседник – дурак. А вообще, больше всего в людях меня бесит именно глупость. А еще предательство».

Напомним,