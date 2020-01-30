Александру Пикалову – 44: неожиданные признания актера Квартал-95 о «первых» и «последних» разах
Сегодня, 30 января, у актера студии «Квартал 95» Александра Пикалова день рождения. Ему исполняется 44 года. Накануне праздника именинник ответил на несколько вопросов о своих «первых» и «последних» разах…
Первый раз Александр Пикалов …
Попал в больницу. «В детстве я часто болел бронхитом. Парадокс, но как только начал курить, болеть и кашлять перестал (смеется). Кстати, пару раз свой день рождения я как раз-таки встречал на больничной койке».
Побывал на концерте любимого исполнителя. «Я был на концерте последнего тура Виктора Цоя, когда он приезжал на гастроли в Кривой Рог. Помню, что на этот концерт я попал случайно – мама через каких-то знакомых нашла «проходки». А еще буквально за 40 минут до выступления я умудрился заработать фингал».
Купил себе джинсы. «Первые американские джинсы я купил себе в 17 лет, на только открывшемся в Кривом Роге секонд-хенде. Кстати, долгое время это была моя любимая вещь во всем гардеробе. Когда-то эти джинсы были черные, а ныне уже серо-вытертого цвета».
Услышал песню Элвиса Пресли. «Это случилось в третьем классе (кажется, это была композиция Hound Dog), и меня накрыло. С тех пор рок-н-ролл, как и мотоциклы, сопровождают меня всегда. И это меня очень радует».
Придумал свой автограф. «Когда я работал охранником, за день мог расписываться в учетной книжке около сотни раз. А вообще у меня было четыре варианта автографов. А еще именно тогда я научился один в один подделывать автограф Элвиса».
Попробовал импортный алкоголь. «В классе восьмом. Это был коньяк Наполеон, который маме дали на работе (тогда часто на Новый год раздавали продуктовые наборы). Долгое время этот экземпляр стоял в нашем серванте и ждал своего часа. Но, конечно, я не мог пройти мимо такого шикарного напитка, и однажды опустошил бутылку. При этом даже не откупорив ее! А вместо алкоголя налил яблочный сок. И вот на какой-то праздник подмену раскрыли… А вообще, мой любимый напиток – это текила, хотя все почему-то думают, что виски».
Поругался с Зеленским. «Первые скандалы были, когда мы с Вовкой трудились над нашим СТЭМом «Беспризорник». Но важно понимать, что капитальных конфликтов за столько лет у нас не было никогда. И если и случались ссоры, то касались они исключительно творчества».
Понял, что страдаю аэрофобией. «Когда я не руковожу процессом, меня это немножко раздражает. А вообще я не боюсь летать, я просто не очень люблю долгое время находиться в закрытом пространстве».
Получил зарплату. «Первая моя запись в трудовой книжке – сторож и дворник в Доме пионеров. Три года я там проработал, а все потому, что ночью этот дворец был в полном моем распоряжении, и мы могли с ребятами там репетировать. Кстати, я был лучшим дворником в парке. Сколько раз приезжал туда, а при мне парк был намного чище».
Последний раз Александр Пикалов…
Не смог сдержать слез. «Хотя я парень и не сентиментальный, но, когда привезли наших пленных моряков домой, сдерживать эмоции было сложно… А вообще, все, что касается войны на Донбассе, может у меня вызвать и слезы, и злость, и ком в горле…».
Гонял на мотоцикле. «В начале ноября прошлого года. А вообще мой максимум - это 204 км/час. Мог и еще больше, но уже было как-то страшновато».
Занимался физической нагрузкой. «Два дня назад. Кстати, я больше люблю заниматься на свежем воздухе, чем в спортзале».
Делал уроки с сыном. «Никогда этого не делал. Мишка с детства очень самостоятельный парень. К тому же, достаточно острый на язык. И я всегда ему доверяю, когда он говорит, что все уроки сделал. Кстати, и дневник его я ни разу не проверял. Только в табель в конце каждого полугодия могу заглянуть».
Матерился. «Люблю это дело, хотя понимаю, что можно и без матов обойтись. Но поскольку я - парень эмоциональный, могу материться и на радостях, и по другим, не очень хорошим поводам».
Совершал необдуманную покупку на большую сумму. «Увы, но такое со мной часто происходит. И в основном я это делаю для людей, а не для себя. Правда, однажды был случай, когда я должен был внести последний платеж по кредиту за квартиру, а купил свой первый Harley-Davidson».
Ездил в плацкарте. «Во времена первых гастролей с командой КВН мы часто так ездили. А как по-другому, если у нас всегда была большая компания».
Испытывал чувство стыда. «Буквально на днях, когда вспылил и накричал на человека. И даже несмотря на то, что это было по делу, мне все равно потом было стыдно. Я же уже в том возрасте, когда надо бы себя сдерживать в разговорах. Особенно, когда твой собеседник – дурак. А вообще, больше всего в людях меня бесит именно глупость. А еще предательство».
Напомним,