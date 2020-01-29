Мир наизнанку: Дмитрий Комаров рассказал о народной медицине в Китае – четки от стресса и настойки на змеях

Известные украинские путешественники Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев после длительной экспедиции в Китай вернулись в Украину и презентовали новый масштабный сезон тревел-шоу «Мир наизнанку».

О своих впечатлениях от Китая, экстремальных съемках и рынке народной медицины ведущий и оператор «Мира наизнанку» рассказали в студии «Сніданку з 1+1».

Как отметил в студии Егор Гордеев, многие зрители очень ждали выпуск о Китае, ведь это закрытая страна, и о ней украинцам известно не так много. На что Дмитрий Комаров приоткрыл секрет и поделился первыми впечатлениями от Поднебесной.

Китай занимает второе место среди стран мира по развитию экономики, и ты чувствуешь это во всем. Действительно, за почти полгода съемок в Китае мы с Сашей ни разу не ездили плохой дорогой. Нашим обычным транспортом были поезда, которые едут со скоростью 350 километров в час, – рассказал Дмитрий Комаров. – И это обычный транспорт, который соединяет между собой все города. Для нас тысяча километров - это было расстояние, которое преодолеваешь за два-три часа. Также испытали на себе поезд, который движется с помощью магнитной левитации со скоростью 431 км в час. Он буквально летит над землей и проезжает 29 километров за 7 мин. Он появился еще в 2000-х годах, и это для них не ноу-хау. Там очень много всего высокотехнологичного, но при этом китайцы очень хранят свои многовековые традиции.

Дмитрий Комаров в Китае / пресс-служба канала 1+1

Оператор Александр Дмитриев, в свою очередь, вспомнил о самых экстремальных съемках в Поднебесной. По его словам, Китай больше всего поразил температурными перепадами. Ведь снимать приходилось как при 40-градусной жаре, так и температуре минус 40 на севере страны. В условиях чрезвычайного холода даже лицо покрывалось льдом. А Александру приходилось постоянно менять батарейки, чтобы техника внезапно не отключалась.

В свете последних событий с распространением коронавируса, поклонники программы начали серьезно волноваться по поводу экспедиции команды именно в Китай. Но что Александр и Дмитрий успокоили всех зрителей и отметили, что вернулись в Украину еще до начала эпидемии.

Я сейчас на связи со всеми друзьями из Китая, – отметил Дмитрий Комаров. – Мои знакомые говорят, что украинцам вообще нечего волноваться, потому что Ухань пока закрыт. Для того, чтобы вирус появился в Украине, в Ухане кто-то должен побыть в физическом контакте с зараженной лицом, инфицироваться и привезти его сюда. Но это маловероятно. Поэтому я думаю, мы можем быть спокойными и просто вести здоровый образ жизни.

Как рассказал путешественник, часть нового сезона будет посвящена китайской медицине. В частности, в программе покажут необычные рынки народной медицины в Китае.

Это гигантские кварталы, целые гипермаркеты китайской медицины: 7 этажей, десятки тысяч квадратных метров площади. Представьте самый большой гипермаркет в Украине, и это будет намного больше. Там можно купить различные корни, травы, засушенные целебные вещества, в том числе змей. В Китае сотни миллионов людей никогда не употребляли привычных нам лекарств.

Дмитрий Комаров в Китае / пресс-служба канала 1+1

В целом, в китайской медицине особое место отведено змеям. Из них делают настойки, таблетки и различные лекарства. И в одной из программ «Мир наизнанку» покажет село долларовых миллионеров, все жители которого занимаются разведением змей. Владелец одной такой змеиной фермы имеет доход 15 миллионов долларов в год.

По традиции программы, некоторые процедуры и методы китайской народной медицины Дмитрий Комаров испытал на себе. В частности, лечил головную боль ароматическими палочками, а стресс - четками из Шаолиня. Четки стали подарком от главного врача монастыря в Шаолине, и Комаров до сих пор продолжает носить их как средство от стресса.

О том, как Дмитрий Комаров попал в самый известный в мире монастырь Шаолинь и на несколько дней стал его послушником, можно увидеть уже сегодня в 22.45 в премьерном выпуске «Мира наизнанку». В первой серии нового сезона путешественники раскроют секреты легендарного храма и покажут воинов, обладающих сверхчеловеческими способностями. Команде удалось эксклюзивно попасть в места храма, закрытые от обычных туристов. А также в его стенах неожиданно встретить украинца, который уже 20 лет служит монахом в Шаолине.

Напомним,