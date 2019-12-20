Виталий Козловский: Люблю, когда все бурлит и кипит – что в отношениях, что в творчестве

Во вторник, 31 декабря, в 22:30 телеканал «Интер» пригласит своих телезрителей войти в Новый 2020-й год ярко и музыкально.

Со сцены Национальной оперы в рамках концерта «На Интере – Главная елка страны» прозвучат лучшие песни, а также множество пожеланий от известных артистов. Накануне TV.UA пообщался с одним из участников праздничного вечера – Виталием Козловским , чтобы разузнать, каким этот год был для него и чего ожидать от грядущего.

Виталий, на праздничную сцену вы выйдете с песней «Будет все, как ты захочешь» и устроите настоящие «speed dating»! Случались ли такие в вашей жизни?

Признаться, нет. Хотя «быстрые свидания» – когда приходишь на встречу и понимаешь, твой это человек или не твой – конечно, случались. Сейчас время однозначно ценится по-другому. Раньше я не мог позволить себе рубить с плеча, если человек ко мне расположен. Сейчас же – я не даю шансов тем, кого не чувствую своим. Другими словами: просто не трачу время на то, что мне не интересно.

А как, по-вашему, изменились ли сами отношения и их восприятие?

Конечно. Отношения становятся тиражными, что ли, а от того и не ценятся. Все понимают, что если не этот человек – то другой. Моя новая песня «Згадуй» как раз о таких отношениях: когда после расставания не выдерживается пауза, а просто блокируется номер, открывается приложение для знакомства и начинается поиск нового человека. В этом, собственно, и проблема современного мира: вроде бы многие вещи упростились, но, в то же время, обесценились какие-то душевные моменты.

Как вам постановка, кстати, на эту песню? С вами на сцену выйдет знаменитый балет Freedom…

Я настаивал на балете. А кто как не Freedom? С ними номера получаются не просто яркими и хореографическими – они живые! Это происходит благодаря театральному мастерству коллектива. Пока длится песня, на сцене живу не только я, но и они. Порой они даже больше, ведь перед балетом стоит задача показать все чувства и события движениями телом. Ребята насколько близки мне по духу, что любые постановки у нас делаются и заучиваются с первой же репетиции. Это важно, потому что потом хочется выйти на сцену и, не задумываясь, отыграть все на зубок.

То же самое касается и песен, наверное?

Да, когда выходишь на сцену, не хочется задумываться над фразами, которые должны идти дальше. Это все должно идти от тебя, как ты это чувствуешь. Но вот, что интересно: тексты даются всегда мне намного сложнее. Я сейчас об исполнении не своего репертуара. К слову, песня «Будет все, как ты захочешь» мне никогда не нравилась. Но благодаря этому концерту я посмотрел на нее другими глазами – увидел в ней поистине влюбленного человека, который готов пойти на все, ради счастья своей второй половинки. Потому что, когда счастлив тот, кого ты любишь, счастлив и ты сам.

Если говорить о счастье. Что хорошего принес вам этот год?

Из того, что радует меня из года в год, так это сотрудничество с телеканалом «Интер». Потому что среди всего разнообразия каналов, нигде к артистам не относятся с таким трепетом и уважением, как это делают сотрудники «Интера». Это очень важный и ценный для меня момент. Я бы хотел, чтобы и в следующем году эта дружба продолжилась. И мы также продолжили сотрудничать не только в концертном плане, но и общественном. Например, я продолжу помогать детям в рамках благотворительного аукциона «Интер-детям», где деньги от продажи каждого моего выставленного лота пойдут на покупки необходимых аппаратов для лечения детей.

Какой Новый год без елки, правда? Вы неоднократно впечатляли своей зеленой красавицей. В этом году продолжите это делать?

Конечно! У меня будет главная елка шоу-бизнеса. (Улыбается). Я с большим удовольствием наряжаю ее около 2,5-3 часов в присутствии гостей – друзей и родных. Но никому из них вещать игрушки на елку я не позволяю! Каждая из них висит на своем месте, которое определяю я. Ведь именно мне смотреть на нее несколько месяцев. Если не до конца апреля, как это было однажды. Конечно, я тогда елку уже тихонько ненавидел, но график был настолько плотным, что мне просто некогда было ее убрать.

Но, чтобы главный символ предстоящего года – белая металлическая крыса – не грешил пакостями, признайтесь, как будете его задабривать?

Как по мне, это все предрассудки и условности. И списывать происходящее на то, какой это год – глупо. Самый важный козырь – наш самонастрой. Если мы настроены на борьбу с собой, своей ленью, готовы настраивать себя на вдохновение, любовь и путешествия – это будет. К тому же важно, кто рядом с тобой в праздники и помимо них. Поэтому окружайте себя добрыми людьми, которые помогают вам создавать хорошее настроение. У меня всегда это получалось.

А в принципе какие у вас отношения с символом года?

В детстве у меня был хомячок. Но мы с ним не сошлись – через 1,5 месяца он ушел в другой мир. И я понял, что грызуны - это не моя история!

А с отдыхом на Новый год как, срастется? Или встретите его на сцене?

В прошлом году я сказал себе «стоп» и полетел с близкими в Стамбул. Признаться, не лучшее место для празднования такого дня, как Новый год. Просто потому, что там его не празднуют. А как сложится в этом году – не знаю. Я – человек спонтанный и не люблю планировать. Ну, кроме громких событий, естественно. Не удивительно будет, если мы купим билеты уже сегодня вечером и завтра улетим куда-то вместе с такими же, умеющими по-своему сходить с ума, людьми. А вообще ловите лайфхак от меня, как подготовиться к Новому году: собраться компанией, нарезать таз оливье, параллельно выпивая шампанское. И, главное, весело, с радостью и любовью встретить этот праздник! Помните, ваше плохое настроение может смутить людей, которые с вами рядом. Не будьте эгоистами! (Улыбается.)

Чего ждете в этом году под елочку в качестве подарка?

Близкие знают, что мне дарить – это вещи, которые пригодятся мне в жизни или поездке куда-то. В моем случае это беспроигрышный вариант. Но вообще я не материалист. Поэтому не запоминаю, что мне дарят. Для меня главное – эмоции, чувства. Что еще мне не понятно в отношении подарков – чувство долга со стороны тех, кому я что-то дарю. Им необходимо мне что-то передарить в ответ. Как по мне, в таком случае теряется вся суть подарка, который априори должен быть без каких-то левых мыслей. А еще, если хотите сделать мне приятно – приходите на мои концерты! Для меня нет лучшей награды, чем полный зал поклонников моего творчества – очень ценю несмолкающие аплодисменты, цветы, уважение и благодарность в глазах зрителей. Для артиста это большое счастье!

Наверняка, в новом году вы также приготовили для своих поклонников что-то особенное?

Естественно! Будут премьеры песен и видео. Надеюсь, они станут отражением моей жизни и лекарством для тех, кто будет их слушать и петь вместе со мной. Это будут обязательно позитивные, душевные, радостные композиции! Ведь о боли я напелся достаточно. Также планирую дать сольный концерт и, возможно, отправлюсь в мини-тур по Украине. Я люблю, когда все бурлит и кипит – что в отношениях, что в творчестве.

Что бы вы хотели пожелать людям в Новом году?

Хочется, чтобы серость будней и сложность жизни не омрачала вашу жизнь и сердца. Чтобы вы всегда искали и находили вдохновение на то, чтобы любить, творить, верить и прощать. Многие говорят мне, что я лечу души. Но мне хочется, чтобы люди сами научились делать это. Поэтому пусть все сложности и трудности в новом году преодолеваются с чувством внутренней всеобщей любви. И помните: никто не виноват в наших несостоятельностях, кроме нас самых. Поэтому будьте главными героями своей жизни!