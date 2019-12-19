Роберт Карлайн: У меня это вызвало шок

Интервью с Робертом Карлайлом, исполнителем роли Огилви в мини-сериале «Война миров».

Шотландский актер Роберт Карлайл, также известный как слетевший с катушек психопат Бэгби в дилогии «На игле» и тёмный колдун Румпельштильцхен из сериала «Однажды в сказке», снялся в новой экранизации научно-фантастического романа Герберта Уэллса «Война миров». Британский мини-сериал рассказывает историю захвата Земли марсианами. События картины происходят в Англии начала XX века. Карлайл, которому досталась роль астронома Огилви, рассказывает о первом знакомстве с классическим романом, о своем герое, о съемках и о том, чем сериал будет интересен современному зрителю.

Как бы вы описали своего персонажа в «Войне миров»?

Огилви − профессор, химик и вообще мастер на все руки. Он увлекается астрономией. У него есть обсерватория, и именно Огилви и Эми первыми замечают, что с Марсом происходит что-то необычное.

Как вам кажется, Огилви человек прогрессивных взглядов?

Огилви намного опередил свое время. Во-первых, его помощницей работает женщина. В 1905 году такое было неслыханным. Мы видим это, когда Огилви и Эми посещают место крушения инопланетян и к ним присоединяется другой астроном Стент, которого удивляет этот факт. Огилви сразу объясняет ему, что работа Эми очень важна. Сейчас такое было бы в порядке вещей, но в те времена это было чем-то новым.

Это первое. Во-вторых, похоже, что Огилви гей. Открыто об этом никто не говорит, но факт остается фактом. В какой-то момент Эми жалуется на сплетни в деревне и на то, что все обсуждают ее отношения с Джорджем, на что Огилви отвечает ей: «Слышала бы ты, что они говорят обо мне».

Каким было ваше первое знакомство с «Войной миров»?

Первой я услышал музыкальную версию «Войны миров» Джеффа Уэйна (рок-опера британского композитора Джеффа Уэйна 1978 года). В детстве у меня был друг, чей отец коллекционировал виниловые пластинки, и однажды у него дома появился этот альбом. Мы с другом думали, что это просто музыка. Но когда мы поставили пластинку, то обнаружили, что это там есть сюжет. Я узнал, что опера основана на книге, и, услышав голос Ричарда Бертона, рассказчика этой истории, разыскал книгу и прочитал ее. Роман мне очень понравился. Я не так давно вернулся из Канады со съемок длинного сериала и собирался какое-то время не работать. Но мне прислали этот сценарий, и я подумал: «Это же «Война миров»… Я хочу в ней сниматься!»

Что вы думаете о сценарии сериала, написанном Питером Харнессом?

Сценарий Питера был настолько ёмким, что мне показалось, что это и есть сама книга. Потом я перечитал оригинал. Роман мне все так же понравился, но сценарий Питера, действительно, особенный. Мне кажется, он рассказал эту историю интересно и захватывающе. Еще в адаптации Питера мне понравилось то, что впервые в истории экранизации этого романа действия будут происходить в то же время, что и в книге. Именно эта историческая часть повествования и привлекла меня изначально, когда я впервые прочитал книгу. Этот контраст и столкновение высоких марсианских технологий с пейзажами Англии эдвардианского периода показался мне удивительным и захватывающим.

Для съемок был построен макет посадочной капсулы марсиан, чтобы вы могли взаимодействовать с чем-то реальным. Это помогло вам войти в роль?

Моим первым днем на съемках был эпизод в лесу на месте крушения капсулы. Я ожидал, что все будет происходить на фоне зеленого экрана, и очень обрадовался, когда увидел живые декорации. В первый раз, когда специалисты по эффектам заставляли капсулу двигаться и грохотать, я и правда испугался. У меня это вызвало шок. Но я подумал, если это вызывает такую реакцию у меня, то и зрители почувствуют то же самое. А значит, решение построить настоящую капсулу было правильным.

Какие съемочные локации запомнились вам больше всего?

Обсерватория Огилви, которую снимали в замечательной локации - в ботаническом саду Ливерпуля. Там было все: от большого телескопа до мельчайших реквизитов, все чтобы создать мир, которым окружает себя Огилви. Такого рода декорации − моя страсть. Я сам реставрирую старую мебель, особенно мебель викторианской эпохи. Поэтому в обиталище Огилви я чувствовал себя как дома.

Как вы думаете, какая из идей, заложенных Питером в адаптацию «Войны миров», будет созвучна нашему времени?

Я думаю, что Питер пытается сказать, что все мы одинаковы, все мы люди. Героев этой истории он изображает как беженцев. Мы должны стараться помогать друг другу, а не бороться друг с другом.

Что бы вы хотели, чтобы зрители вынесли из просмотра «Войны миров»?

Я надеюсь, что люди снова заинтересуются Гербертом Уэллсом. Сегодня есть дети, которые ничего не знают о его книгах. Было бы замечательно, если бы возникла новая волна интереса к его работам.

Смотрите мини-сериал «Война миров» с 20 декабря на канале Epic Drama.