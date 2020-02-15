Тина Кароль произвела фурор на автограф-сессии во Львове: чувственное декольте и слезы поклонников

15 февраля 2020 20:00 Катерина Даниленко
Тина Кароль произвела фурор на автограф-сессии во Львове: чувственное декольте и слезы поклонников
Певица Тина Кароль
социальная сеть Instagram

Народная артистка не забывает радовать своих подписчиков новыми публикациями.

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День святого Валентина певица Тина Кароль встретила во Львове. Звезда провела автограф-сессию в рамках промо-компании духов Tina by Tina Karol, а вечером порадовала фанатов грандиозным концертом. Образ в котором знаменитость появилась на мероприятии сразил фолловеров наповал.

Исполнительница предпочла надеть красное платье с глубоким декольте, которое подчеркивало изгибы ее тела и пышную грудь. Дополнили страстный образ красный клатч и туфли винного цвета. Завершающим штрихом лука стал яркий макияж с красной помадой и голливудская укладка.

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Знаменитость раздавала автографы, фотографировалась и общалась с поклонниками, которые растерялись при виде кумира.

Любов врятує світ! Дякую, що були зі мною! До зустрічі на концерті,
‒ подписала один из кадров певица.

Напомним,

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