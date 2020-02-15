Тина Кароль произвела фурор на автограф-сессии во Львове: чувственное декольте и слезы поклонников
Народная артистка не забывает радовать своих подписчиков новыми публикациями.
Исполнительница предпочла надеть красное платье с глубоким декольте, которое подчеркивало изгибы ее тела и пышную грудь. Дополнили страстный образ красный клатч и туфли винного цвета. Завершающим штрихом лука стал яркий макияж с красной помадой и голливудская укладка.
Любов врятує світ! Дякую, що були зі мною! До зустрічі на концерті,‒ подписала один из кадров певица.
Напомним,