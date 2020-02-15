Гитарист Queen устроил концерт спасенной в Австралии коале: трогательно до слез

15 февраля 2020 15:00 Катерина Даниленко
Гитарист Queen устроил концерт спасенной в Австралии коале: трогательно до слез
Гитарист группы «Queen» Брайан Мэй
социальная сеть Instagram

Музыкант растрогал Сеть сентиментальным видео.

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Гитарист легендарной группы Queen Брайан Мэй посетил одну из ветеринарных клиник города Брисбен в Австралии, где врачи спасают жизни животных, пострадавших во время пожаров. Таким поступком артист захотел привлечь внимание к глобальной катастрофе.

Особое внимание Брайан уделил коале по кличке Медведь, которая больше всего ему пришлась по душе. 72-летний Мэй усадил коалу к себе на плечо и сыграл ей соло на гитаре. Животное спокойно отреагировало на неожиданный концерт, оно держалось за шею музыканта и рассматривало комнату.

Эти люди выполняют невероятную работу, заботясь о тех, кто выжил в страшных пожарах в Квинсленде. Они нуждаются в нашей поддержке,
– написал Брайан в своем Instagram.

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Помимо трогательного видео, рок-легенда поделился и другими кадрами с животными. В подписи Мэй попросил не оставаться равнодушными и пожертвовать деньги в фонд, чтобы спасти и реабилитировать животных.

Напомним,

 

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