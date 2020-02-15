Гитарист Queen устроил концерт спасенной в Австралии коале: трогательно до слез
Музыкант растрогал Сеть сентиментальным видео.
Особое внимание Брайан уделил коале по кличке Медведь, которая больше всего ему пришлась по душе. 72-летний Мэй усадил коалу к себе на плечо и сыграл ей соло на гитаре. Животное спокойно отреагировало на неожиданный концерт, оно держалось за шею музыканта и рассматривало комнату.
Эти люди выполняют невероятную работу, заботясь о тех, кто выжил в страшных пожарах в Квинсленде. Они нуждаются в нашей поддержке,– написал Брайан в своем Instagram.
Напомним,