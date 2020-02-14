Ведущая СТБ Татьяна Высоцкая умилила архивным фото с мужем

Эксклюзив 14 февраля 2020 17:33 Александр Кива
Ведущая СТБ Татьяна Высоцкая умилила архивным фото с мужем
Ведущая СТБ Татьяна Высоцкая

В День всех влюбленных ведущая проектов «Таємниці ДНК» и «Вікна-новини» на СТБ —  Татьяна Высоцкая — поделилась в социальной сети трогательным архивным снимком с супругом.

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День святого Валентина – один из самых романтичных праздников года. Многие пары охотно делятся в социальных сетях милыми фото, воспоминаниями и историями любви. Среди них и Татьяна Высоцкая.

«Донька спитала, якого року це фото. Кажу, надто далекого, щоб казати вголос і ти могла осягнути в повній мірі) Рання весна, Херсон. Ми ще не знаємо, що попереду підкорення столиці, одруження, діти, випробування, потрясіння, революції, війна. Але, здається, вже тоді знали головне. Що поряд людина, яка є Другом і соратником. Олексій Висоцький, як там кажуть? Лав із це дивитися в одному напрямку?) І ще як мінімум коли тобі щедро відсипають цілу жменю #loveis», – написала телеведущая.   

Даже если вы не отмечаете 14 февраля, помните, что сегодня – дополнительный повод сказать близким людям о своих чувствах.

Отметим, с 25 февраля по вторникам в 22:45 на СТБ зрители увидят премьерные выпуски ток-шоу «Таємниці ДНК».  

Напомним, 

                                      

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