Потап і його «Ренесанс»: Україна оживе як Фенікс!

Новий трек «Ренесанс» написаний продюсером та виконавцем Олексієм Потапенко по мотивам реальних історій. Він зізнається, що змінив тільки імена учасників.

Репер розмірковує на тему того, яким буде покоління, що буде жити після війни. Покоління, яке Потап називає поколінням Ренесанс, – це ті, хто відбудують Україну, зроблять її незалежною, сильною, квітучою та ще красивішою, ніж була до війни.

В цій пісні я розказав дві історії, – ділиться Потап. – Це історія одного молодого солдата, який загинув на Херсонщині, і однієї молодої маленької дівчинки, яка втратила своє життя під час бомбардування. Це покоління, яке зараз всіма силами захищає Україну, виборює її право на існування та життя. Покоління, яке вистояло, а наступне покоління – це вже покоління Ренесанс. Діти, які побачили війну. Діти, які зроблять усе, для того щоб вирости справжніми українцями і побудувати справжню сильну і квітучу державу. Завдяки ним Україна оживе як Фенікс!

Потап каже, що історії, про які йде справа в пісні, він знає особисто і почув їх, коли виступав на концертах для військових та зустрічався з батьками, які втратили своїх дітей.

Я заклав у пісню страшні і трагічні історії сьогодення. Бо знаю, що це – наша страшна реальність, і зараз це дуже близько всім українцям, адже кожен із нас уже має в родині або серед друзів того, хто ніколи не повернеться. І заради життів, які вони віддали, ми маємо вшановувати їх, пам'ятати їх, називати вулиці їх іменами і співати про них.