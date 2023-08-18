Потап і його «Ренесанс»: Україна оживе як Фенікс!

18 серпня 2023 11:46 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Потап і його «Ренесанс»: Україна оживе як Фенікс!
Потап і його «Ренесанс»: Україна оживе як Фенікс!
Пресслужба

Новий трек «Ренесанс» написаний продюсером та виконавцем Олексієм Потапенко по мотивам реальних історій. Він зізнається, що змінив тільки імена учасників.

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Репер розмірковує на тему того, яким буде покоління, що буде жити після війни. Покоління, яке Потап називає поколінням Ренесанс, – це ті, хто відбудують Україну, зроблять її незалежною, сильною, квітучою та ще красивішою, ніж була до війни.

В цій пісні я розказав дві історії, – ділиться Потап. – Це історія одного молодого солдата, який загинув на Херсонщині, і однієї молодої маленької дівчинки, яка втратила своє життя під час бомбардування. Це покоління, яке зараз всіма силами захищає Україну, виборює її право на існування та життя. Покоління, яке вистояло, а наступне покоління – це вже покоління Ренесанс. Діти, які побачили війну. Діти, які зроблять усе, для того щоб вирости справжніми українцями і побудувати справжню сильну і квітучу державу. Завдяки ним Україна оживе як Фенікс!

Потап каже, що історії, про які йде справа в пісні, він знає особисто і почув їх, коли виступав на концертах для військових та зустрічався з батьками, які втратили своїх дітей.

Я заклав у пісню страшні і трагічні історії сьогодення. Бо знаю, що це – наша страшна реальність, і зараз це дуже близько всім українцям, адже кожен із нас уже має в родині або серед друзів того, хто ніколи не повернеться. І заради життів, які вони віддали, ми маємо вшановувати їх, пам'ятати їх, називати вулиці їх іменами і співати про них.

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