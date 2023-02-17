POTAP присвятив нову пісню волонтерам

Трек співака та продюсера Олексія Потапенко мало кого залишить байдужим, адже він присвячується тим, хто щоденно допомагає ЗСУ боронити нашу державу, створюючи для них надійний тил, – волонтерам.

Пісня «Волонтер» народилася, коли я вперше приїхав у батальон «Добробат», – згадує POTAP. – Ми з волонтерами цього батальйону разом стояли у дворі розбомбленого будинку, я тиснув їм руки, співав для них, дивлячись у їхні очі. І те, як зараз згуртувались мільйони українців, як кожен з них волонтерить і максимально допомагає, неймовірно надихає. Я зрозумів, що є дуже багато пісень про мужність і єднання українців, але такої, що присвячена саме волонтерам, – здається, немає. І я зрозумів, що хочу написати саме її. Абсолютно кожен зараз допомагає по мірі своїх можливостей. Саме тому, що вся країна є волонтерами, тому що ніхто не залишається осторонь і не є байдужим, я знаю точно – Перемога вже близько! Пісня «Волонтер» – подяка кожному свідомому українцю, який є волонтером.

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Вщент зруйнований будинок, про який сім'я дізнається з новин чи телеграм-каналів, – це, на жаль, наша страшна реальність. Волонтери «Добробату» приїхали з різних куточків нашої країни і не тільки, – коментує POTAP. – Вони їхали, не знаючи, де вони будуть ночувати, де візьмуть будівельні матеріали, але вони не могли залишитись осторонь чужої біди.

В батальйоні «Добробат» зараз більше сотні волонтерів, більшість з яких раніше ніяким чином не були дотичні до будівництва та не мають досвіду роботи в цій сфері. Колишній американський віцеконсул та медсестра, військовий та школяр, флористка та святий отець – всі вони їздять на локації, розбирають завали, ладнають стріхи та покрівлі. Адже усіх їх об’єднує небайдужість до чужої біди та бажання Перемоги.

На благодійних подіях, акціях та концертах в багатьох країнах Європи, США, Ізраїлі та Україні, де приймали участь Олексій Потапенко та його дружина співачка NK, було зібрано більше 80 млн грн, які були направлені на гуманітарні та військові потреби українців.