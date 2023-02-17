POTAP присвятив нову пісню волонтерам

17 февраля 2023 10:15 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

POTAP присвятив нову пісню волонтерам
POTAP присвятив нову пісню волонтерам
Пресслужба

Трек співака та продюсера Олексія Потапенко мало кого залишить байдужим, адже він присвячується тим, хто щоденно допомагає ЗСУ боронити нашу державу, створюючи для них надійний тил, – волонтерам.

Пісня «Волонтер» народилася, коли я вперше приїхав у батальон «Добробат», – згадує POTAP. – Ми з волонтерами цього батальйону разом стояли у дворі розбомбленого будинку, я тиснув їм руки, співав для них, дивлячись у їхні очі. І те, як зараз згуртувались мільйони українців, як кожен з них волонтерить і максимально допомагає, неймовірно надихає. Я зрозумів, що є дуже багато пісень про мужність і єднання українців, але такої, що присвячена саме волонтерам, – здається, немає. І я зрозумів, що хочу написати саме її. Абсолютно кожен зараз допомагає по мірі своїх можливостей. Саме тому, що вся країна є волонтерами, тому що ніхто не залишається осторонь і не є байдужим, я знаю точно – Перемога вже близько! Пісня «Волонтер» – подяка кожному свідомому українцю, який є волонтером.

Читайте такожЛера Товстолєс публічно заявила про свого хлопця-іноземця
У відео зібрані кадри роботи батальйону «Добробат» – благодійної організації, медіаамбасадором якої є POTAP. Ця організація допомагає українцям врятувати те найважливіше, що є у кожної людини, – її дім. Загони добровольців допомагають людям відбудовувати житло після обстрілів. Їх добрі справи надихають і захоплюють, викликають неймовірну гордість за єднання українців. 

Вщент зруйнований будинок, про який сім'я дізнається з новин чи телеграм-каналів, – це, на жаль, наша страшна реальність. Волонтери «Добробату» приїхали з різних куточків нашої країни і не тільки, – коментує POTAP. – Вони їхали, не знаючи, де вони будуть ночувати, де візьмуть будівельні матеріали, але вони не могли залишитись осторонь чужої біди. 

В батальйоні «Добробат» зараз більше сотні волонтерів, більшість з яких раніше ніяким чином не були дотичні до будівництва та не мають досвіду роботи в цій сфері. Колишній американський віцеконсул та медсестра, військовий та школяр, флористка та святий отець – всі вони їздять на локації, розбирають завали, ладнають стріхи та покрівлі. Адже усіх їх об’єднує небайдужість до чужої біди та бажання Перемоги.

На благодійних подіях, акціях та концертах в багатьох країнах Європи, США, Ізраїлі та Україні, де приймали участь Олексій Потапенко та його дружина співачка NK, було зібрано більше 80 млн грн, які були направлені на гуманітарні та військові потреби українців.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Потап музика POTAP

Матеріали на тему

Jerry Heil перемогла у престижній музичній премії MME Awards-2023
Новини

Jerry Heil перемогла у престижній музичній премії MME Awards-2023
«Неможливо»: Alina Tim презентувала новий трек
Меломан

«Неможливо»: Alina Tim презентувала новий трек
Герман Нєнов став режисером та креативним директором від України на «Євробаченні 2023»
Меломан

Герман Нєнов став режисером та креативним директором від України на «Євробаченні 2023»
Трендсеттери року Lely45 та МюсліUA зробили модний мотиваційний трек. Це треба почути!
Меломан

Трендсеттери року Lely45 та МюсліUA зробили модний мотиваційний трек. Це треба почути!
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Будиночок на щастя 4 сезон: дивитися 1-2 серії онлайн (ефір від 13.02.2023)

Будиночок на щастя 4 сезон: дивитися 1-2 серії онлайн (ефір від 13.02.2023)
Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 1-2 серії онлайн (ефір від 13.02.2023)

Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 1-2 серії онлайн (ефір від 13.02.2023)
Майже одружені: дивитися 6 серію онлайн (ефір від 10.02.2023)

Майже одружені: дивитися 6 серію онлайн (ефір від 10.02.2023)
Побачення без фільтрів: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 15.02.2023)

Побачення без фільтрів: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 15.02.2023)

Популярне відео

Будиночок на щастя 4 сезон: дивитися 1-2 серії онлайн (ефір від 13.02.2023)

Будиночок на щастя 4 сезон: дивитися 1-2 серії онлайн (ефір від 13.02.2023)
Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 1-2 серії онлайн (ефір від 13.02.2023)

Одного разу під Полтавою 15 сезон: дивитися 1-2 серії онлайн (ефір від 13.02.2023)
Майже одружені: дивитися 6 серію онлайн (ефір від 10.02.2023)

Майже одружені: дивитися 6 серію онлайн (ефір від 10.02.2023)
Побачення без фільтрів: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 15.02.2023)

Побачення без фільтрів: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 15.02.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK