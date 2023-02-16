Лера Товстолєс публічно заявила про свого хлопця-іноземця

За лаштунками шоу «єПитання» Лера Товстолєс вперше розповіла про нові стосунки.

Особисте життя знаменитостей – гаряча тема. Особливо якщо відкриваються найпотаємніші секрети. За лаштунками проєкту «єПитання» , який вийде на Новому каналі навесні цього року, українська співачка, акторка та радіоведуча Валерія Товстолєс розповіла про нові стосунки! Виявляється, що з хлопцем-іноземцем вони разом уже рік.

Якби ви побачили мого хлопця, то навіть не подумали б, що можемо бути з ним разом. Ми різні, але дуже співпали. Наші внутрішні світи надзвичайно схожі, – ділиться дівчина. – Познайомилися на дні народження спільної подруги. Вона тоді сказала: «Приходь. Ти вільна, і в мене багато вільних хлопців». Зазвичай така фраза не означає, що одразу знайдеш собі когось. Але цього разу вийшло. В мене трапилося кохання з першого погляду! Побачила його, і вже не відводила погляду. Пощастило, що він добре зчитує знаки. Сам підійшов, познайомився, запросив на побачення. Ми зустрілися 02.02.2022. Обидва довіряємо таким цифрам. Я вивчаю астрологію. Навіть щодня розказую гороскоп на радіо. Завжди кажу, що не вірю в ці казки, але сама все ж дослухаюся.

Валерія Товстолєс із хлопцем / Пресслужба Нового каналу

Зараз у Лери з її коханим стосунки на відстані.

Це складно, але такий час. Багато родин і пар розлучились через війну, тому я просто приймаю це. Хоча завжди казала, що стосунки на відстані – маячня, – зізнається зірка. – Ми цього не обирали. Маю бути тут, з українцями, це мій вибір. Щоранку прокидаюсь і пробуджую країну в радіошоу. В нас є ціль – перемогти. І я буду робити для цього і для гарного настрою наших людей все можливе! Чекаю, коли ми зможемо бути разом і прокидатися в одному ліжку, а поки що проводимо разом час в інтернеті.

Валерія Товстолєс із хлопцем / Пресслужба Нового каналу

Лера Товстолєс зізнається, що грандіозних планів на майбутнє не будує, бо головне – перемога. Та все ж одним потаємним бажанням, чи то навіть ціллю, поділилася.

Найголовніше! Це перший хлопець, з яким планую дітей. І він, і я дуже цього хочемо, – ділиться дівчина. – Тому 2024 року чекайте нового українця або українку. Обіцяю зробити гарну, толерантну, добру, європейську людину. Мені 27 років, і дуже хочеться не затягувати з цим. Зараз ми вивчаємо все, що пов’язано з вихованням, няньчимо дітей друзів та вже починаємо готуватися. І фізично, і ментально. Дуже піклуємося про те, щоб усе було як треба. Тож зараз я слідкую за своїм харчування, звичками, розумом та емоціями. Він також! (усміхається).

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