Лера Товстолєс публічно заявила про свого хлопця-іноземця
16 февраля 2023 12:00
Акторка та радіоведуча Валерія Товстолєс
Пресслужба Нового каналу
За лаштунками шоу «єПитання» Лера Товстолєс вперше розповіла про нові стосунки.
Читайте такожОлена-Крістіна Лебідь розповіла про серіали та кіно, які викличуть захоплення та відволічутьОсобисте життя знаменитостей – гаряча тема. Особливо якщо відкриваються найпотаємніші секрети. За лаштунками проєкту «єПитання», який вийде на Новому каналі навесні цього року, українська співачка, акторка та радіоведуча Валерія Товстолєс розповіла про нові стосунки! Виявляється, що з хлопцем-іноземцем вони разом уже рік.
Якби ви побачили мого хлопця, то навіть не подумали б, що можемо бути з ним разом. Ми різні, але дуже співпали. Наші внутрішні світи надзвичайно схожі, – ділиться дівчина. – Познайомилися на дні народження спільної подруги. Вона тоді сказала: «Приходь. Ти вільна, і в мене багато вільних хлопців». Зазвичай така фраза не означає, що одразу знайдеш собі когось. Але цього разу вийшло. В мене трапилося кохання з першого погляду! Побачила його, і вже не відводила погляду. Пощастило, що він добре зчитує знаки. Сам підійшов, познайомився, запросив на побачення. Ми зустрілися 02.02.2022. Обидва довіряємо таким цифрам. Я вивчаю астрологію. Навіть щодня розказую гороскоп на радіо. Завжди кажу, що не вірю в ці казки, але сама все ж дослухаюся.
Валерія Товстолєс із хлопцем / Пресслужба Нового каналу
Зараз у Лери з її коханим стосунки на відстані.
Це складно, але такий час. Багато родин і пар розлучились через війну, тому я просто приймаю це. Хоча завжди казала, що стосунки на відстані – маячня, – зізнається зірка. – Ми цього не обирали. Маю бути тут, з українцями, це мій вибір. Щоранку прокидаюсь і пробуджую країну в радіошоу. В нас є ціль – перемогти. І я буду робити для цього і для гарного настрою наших людей все можливе! Чекаю, коли ми зможемо бути разом і прокидатися в одному ліжку, а поки що проводимо разом час в інтернеті.
Валерія Товстолєс із хлопцем / Пресслужба Нового каналу
Найголовніше! Це перший хлопець, з яким планую дітей. І він, і я дуже цього хочемо, – ділиться дівчина. – Тому 2024 року чекайте нового українця або українку. Обіцяю зробити гарну, толерантну, добру, європейську людину. Мені 27 років, і дуже хочеться не затягувати з цим. Зараз ми вивчаємо все, що пов’язано з вихованням, няньчимо дітей друзів та вже починаємо готуватися. І фізично, і ментально. Дуже піклуємося про те, щоб усе було як треба. Тож зараз я слідкую за своїм харчування, звичками, розумом та емоціями. Він також! (усміхається).
Нагадаємо,