Олена-Крістіна Лебідь розповіла про серіали та кіно, які викличуть захоплення та відволічуть
Топ-5 фільмів від Олени-Крістіни Лебідь.
«Ферзевий гамбіт» (або «Хід королеви»)
Це міні-серіал від Netflix. Кааааайф – актори, естетика кадру, сюжет. – Ну, і актриса Аня Тейлор Джой, яка зіграла головну героїню, просто вау! Справжнє перетворення на геніальну шахістку!
«Клікбейт»
Це теж Netflix. Початок – вогонь. Чувака викрали та залили в інтернет відео з ним під заголовком «Якщо це відео набере 5 млн переглядів, мене вб'ють!» Відео набрало! А далі почалося таке…
«Молоді монархи»
«Каштановий чоловічок»
Це міні-серіал від Netflix. Скажу так – класний трилер! Розплутати мені не вдалося до останньої серії. І розгадка вразила!
«Час»
Фільм – просто захват! Сім'я приїхала відпочивати на курорт, і їх вивезли на екскурсію до лагуни. А там за годину перебування їхній 6-річний син став 18-річним хлопцем. Чому? Дивіться!
Нагадаємо,