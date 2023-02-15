Олена-Крістіна Лебідь розповіла про серіали та кіно, які викличуть захоплення та відволічуть

Топ-5 фільмів від Олени-Крістіни Лебідь.

«Ферзевий гамбіт» (або «Хід королеви»)

До весни – два тижні. Ми всі з нетерпінням чекаємо тепла та сонця. А щоб добре провести вечори після роботи та швидше наблизити березень, зберігайте собі топ-5 кінокартин, від яких неможливо відірватися. Радить ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь.

Це міні-серіал від Netflix. Кааааайф – актори, естетика кадру, сюжет. – Ну, і актриса Аня Тейлор Джой, яка зіграла головну героїню, просто вау! Справжнє перетворення на геніальну шахістку!

«Клікбейт»

Це теж Netflix. Початок – вогонь. Чувака викрали та залили в інтернет відео з ним під заголовком «Якщо це відео набере 5 млн переглядів, мене вб'ють!» Відео набрало! А далі почалося таке…

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

«Молоді монархи»

«Каштановий чоловічок»

І знову драма від Netflix. Серіал про 15-річного спадкоємця шведської корони принца Вільгельма, який закохався... в однокласника. Чудово все – і гра хлопців, і придворні інтриги, і поганець Август. До речі, симпатичний… (усміхається).

Це міні-серіал від Netflix. Скажу так – класний трилер! Розплутати мені не вдалося до останньої серії. І розгадка вразила!

«Час»

Фільм – просто захват! Сім'я приїхала відпочивати на курорт, і їх вивезли на екскурсію до лагуни. А там за годину перебування їхній 6-річний син став 18-річним хлопцем. Чому? Дивіться!

Нагадаємо,