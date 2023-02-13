«Україна майбутнього. Переграти агресора»: 2+2 готує прем’єру документального проєкту

13 февраля 2023 14:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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«Україна майбутнього. Переграти агресора»: 2+2 готує прем’єру документального проєкту
«Україна майбутнього. Переграти агресора»: 2+2 готує прем’єру документального проєкту
пресслужба каналу 2+2

Телеканал «2+2» планує до показу оригінальний документальний спецпроєкт «Україна майбутнього. Переграти агресора».

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«Україна майбутнього. Переграти агресора» – проєкт про країни, які живуть по сусідству з агресорами, з року в рік потерпають від їхніх ракетних ударів і терористичних актів, але попри все відбудовуються й стають успішними, будучи прикладом для України. 

У документальному проєкті «Україна майбутнього. Переграти агресора» автори проаналізували досвід Південної Кореї, Ізраїлю, Німеччини та Кувейту, що пережили руйнівні війни в ХХ столітті, а потім були вимушені жити поруч з «агресивним сусідом». Ці країни знаходяться на різних континентах, в різних кліматичних зонах, їхні мешканці мають різну ментальність, але всі вони пережили спустошливі війни, після яких оговталися і перевершили навіть самих себе під час відбудови.

Ведучий проєкту та дослідник історії Руслан Шаріпов особисто поспілкувався з військовими, істориками, бізнесменами, експертами у сфері цифрових технологій й простими жителями цих країн, щоб відповісти на головне запитання – чи зможе Україна повторити унікальний досвід держав, які десятиліттями перебувають у стані воєн і конфліктів, проте не припиняють вражати світ своїми досягненнями. А також, як має змінитися і вже змінюється Україна, аби захистити себе від сусіда-терориста й мати шанс на благополучне майбутнє.

Це документальний проєкт, який дає надію. Уже зараз в ЗМІ можна зустріти багато розмірковувань на тему: а як ми будемо жити, якщо війна закінчиться, а диктатор у Москві залишиться при владі? Або, диктатор помре, але режим там збережеться. Я побував в країнах, які довели, що можна розвиватися, планувати майбутнє і бути успішним за обох сценаріїв. Це Кувейт і Південна Корея. А перебуваючи в Ізраїлі, я дізнався, що Україна вже ступила на шлях, який може привести до створення в майбутньому надсучасної зброї, – коментує ведучий та автор сценарію Руслан Шаріпов.

«Україна майбутнього. Переграти агресора»: 2+2 готує прем’єру документального проєкту / пресслужба каналу 2+2

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На розробку концепції, зйомки та монтаж проєкту «Україна майбутнього. Переграти агресора» знадобилося 10 місяців. Фільм знімали в чотирьох  країнах – Ізраїлі, Кувейті, Південній Кореї та Німеччині. Зокрема, знімальна команда побувала в Латруні (Ізраїль) – це клаптик землі, що досі позначений як нічийна територія, затиснута між Державою Ізраїль та арабською Палестиною. А також в недоступній для більшості демілітаризованій зоні між Північною та Південною Кореєю. 

Окрім ексклюзивних локацій у документальному фільмі глядачі побачать інтерв’ю з віцепрезидентом компанії Hyundai Motor Френком Аренсом, а також ветераном ірако-кувейтської війни Насером Сальміном, якому під загрозою смертної кари вдалося зробити серію фотознімків під час перебування у полоні.

«Україна майбутнього. Переграти агресора»: 2+2 готує прем’єру документального проєкту / пресслужба каналу 2+2

Виробництвом проєкту займався продюсер Акім Галімов. Режисер: Тетяна Шовкун. Оператор: Олександр Дмитрієв. 

Прем’єра документального проєкту «Україна майбутнього. Переграти агресора» планується навесні на каналі «2+2».

Нагадаємо, 

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