Ірма Вітовська розповіла про нелюбов до публічності
Виконавиця однієї з головних ролей у серіалі «Молода» Ірма Вітовська зізналася, що не є прихильницею медійності.
За свою акторську кар’єру, яка зараз у самому розпалі, Ірма зіграла багато ролей у серіалах, кіно, виставах. Та зізнається, що надмірна публічність їй не до вподоби.
Я не люблю ту всю мішуру, яка пов’язана з медійним, з тим, що постійно треба бути на людях. Мене це навіть дратує, – зізнається Ірма. – Я більше люблю процес створення, ніж результат. Репетиції і зйомки – більше, ніж прем’єри. Мені подобається це, я отримую задоволення від процесу. А все, що пов’язано з медійністю, мене, навпаки, напружує. Я закрита людина.
Іноді я думаю, що було б добре мати ще одне обличчя, яке з кишені витягаєш, надягаєш і спокійно ходиш, – зізналась акторка «Молодої».
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