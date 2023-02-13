Ірма Вітовська розповіла про нелюбов до публічності

Виконавиця однієї з головних ролей у серіалі «Молода» Ірма Вітовська зізналася, що не є прихильницею медійності.

Людини, що в Україні не впізнала б топову акторку, яка зіграла в серіалі «Молода» (Новий канал), Ірму Вітовську , напевно, немає. Жінка стала відомою багато років тому, переважно завдяки головній ролі в ситкомі «Леся + Рома».

За свою акторську кар’єру, яка зараз у самому розпалі, Ірма зіграла багато ролей у серіалах, кіно, виставах. Та зізнається, що надмірна публічність їй не до вподоби.

Я не люблю ту всю мішуру, яка пов’язана з медійним, з тим, що постійно треба бути на людях. Мене це навіть дратує, – зізнається Ірма. – Я більше люблю процес створення, ніж результат. Репетиції і зйомки – більше, ніж прем’єри. Мені подобається це, я отримую задоволення від процесу. А все, що пов’язано з медійністю, мене, навпаки, напружує. Я закрита людина.

Акторка Ірма Вітовська / Пресслужба Нового каналу

Ірма говорить, що вміє бути екстравертом та комунікувати в медійному просторі. Та коли вона потребує власного простору, то хотіла б, щоб її менше бачили і впізнавали.

Іноді я думаю, що було б добре мати ще одне обличчя, яке з кишені витягаєш, надягаєш і спокійно ходиш, – зізналась акторка «Молодої».

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