Дмитро Карпачов розповів, як знизити кількість негативних думок та емоцій у житті

10 февраля 2023 14:35 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Дмитро Карпачов розповів, як знизити кількість негативних думок та емоцій у житті
Як знизити кількість негативних думок та емоцій у житті
freepik.com

Сьогодні українцям складно уникнути негативних думок та емоцій, коли у країні йде запекла війна. Чи можна цього уникнути і як?

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Ведучий СТБ Дмитро Карпачов переконаний, що знизити рівень негативу можна. Як це зробити – психолог розповів у соціальній мережі на прикладі притчі про двох вовків.

«Притча про двох вовків»

Колись давно старий індіанець відкрив своєму онукові одну життєву істину.

– У кожній людині точиться боротьба, дуже схожа на боротьбу двох вовків. Один вовк несе зло – заздрість, ревнощі, жаль, егоїзм, лінощі, брехню... Інший вовк несе добро – мир, любов, надію, істину, доброту, вірність…

Маленький індіанець, зворушений до глибини душі словами діда, на якусь мить замислився, а потім спитав:

– А який вовк у кінці перемагає?

Старий індіанець ледь помітно посміхнувся і відповів:

– Завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш.

≈≈≈

Так само і з емоціями, зазначає Дмитро Карпачов:

У вас більше тих емоцій/думок, які ви годуєте. Якщо багато негативних, то для них є їжа. Наприклад, читання лише поганих новин, спілкування з неприємними людьми, прокручування гнітючих спогадів тощо. Спробуйте протягом дня відстежувати те, що викликає у вас негатив. Намагайтеся уникати цих явищ/думок/подій (негативні тригери). Натомість додайте більше позитивних тригерів – тих, що викликають у вас задоволення.

Ведучий попереджає, що спочатку це може бути складно, але якщо тренуватися, то все вийде і піде на автоматі.

Можете, довго не думаючи, згадати три речі, які викликають у вас позитивні емоції (те, до чого можна легко і щодня отримати доступ). Наприклад, якась позитивна програма або книга, а можливо, кіт, який втихомирює муркотінням, – додав Дмитро Карпачов.

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психолог війна психологія Дмитро Карпачов

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