Дмитро Архіпов розповів, що йому сниться під час служби в ЗСУ

8 февраля 2023 16:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Дмитро Архіпов розповів, що йому сниться під час служби в ЗСУ
Актор Дмитро Архіпов
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалу «Молода» Дмитро Архіпов розповів, скільки йому вдається поспати, перебуваючи у війську.

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Багато українських знаменитостей з початком повномасштабної війни вступили до лав ЗСУ та допомагають захищати нашу країну. Серед них і молодий актор, що зіграв одну з головних ролей у серіалі «Молода» (Новий канал) Дмитро Архіпов. 

Попри труднощі і стрес хлопець з усмішкою розповідає про будні військового. Ось, наприклад, поділився, скільки йому вдається поспати. 

Перед сном я читаю. Хоча б пару сторінок, але якось мені вдається, – каже Діма. – Сон зазвичай рваний, рідко висипаєшся. Постійно щось тебе будить – або рація, або тривожність. Загалом годин шість виходить поспати, але втома накопичується і вже відчувається. Я думаю, треба тижнів два, щоб відпочити. Часто буває, що сон взагалі не йде, постійно думаєш про щось. Приходять спогади – як було, як могло б бути. Згадуєш людей, думаєш, як вони.

Актор Дмитро Архіпов / Пресслужба Нового каналу

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Актор «Молодої» зізнається, що повноцінний відпочинок в армії – в дефіциті. Та сни іноді він таки бачить.

Загалом я сни не дуже пам’ятаю… То дім сниться, то друзі. Або, буває, бойові дії чи обстріли, – зізнається Дмитро Архіпов.

Чекайте серіал «Молода» з Дмитром Архіповим в ефірі Нового каналу навесні 2023!

Нагадаємо, 

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