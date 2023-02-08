Олена-Крістіна Лебідь розкрила подробиці афери з доставкою покупок Укрпоштою

8 февраля 2023 11:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Олена-Крістіна Лебідь розкрила подробиці афери з доставкою покупок Укрпоштою
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

Кульмінація шахрайської схеми в розслідуванні Олени-Крістіни Лебідь.

Читайте такожВесняний сезон-2023 на СТБ: дати прем'єр телешоу, реаліті, серіалів
Онлайн-шопінг стає дедалі популярнішим. Дехто взагалі відмовився від офлайн-магазинів. Цим і користуються аферисти, які займаються інтернет-сайтами. Одну з нових, але вже популярних схем розкрила ведуча проєкту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь.

Шахрай у цій афері відіграє роль продавця. Він пропонує будь-який товар на будь-якому сайті товарів та послуг. Головне у схемі, що ціна товару не перевищує 500 гривень. Тобто 400, 450, 480 грн, – розповідає Олена-Крістіна Лебідь. – Чому це важливо? Продавець просить передоплату десь 200–300 гривень і вже готовий надіслати товар. Але обов'язково Укрпоштою!

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

Чому? А тому що на Укрпошті можна отримати посилку ціною до 500 гривень без паспорта.

У такий спосіб продавець вже кидає покупця на передоплату. Але покупку все одно надсилає! Щоправда, своєму спільнику, сказавши йому номер декларації, – каже телеведуча. – У результаті спільник раніше покупця приходить на Укрпошту, без паспорта отримує посилку (оскільки її ціна нижча за 500 грн), і «чао!» Гроші вони ділять між собою, товар лишається їм. А покупець – без передоплати, без товару та з купою нервів на пошті.

Читайте такожНазар Задніпровський розповів про своїх дітей-школярів та процес їхньої освіти
Ведуча «Аферистів в сітях» каже, що при цьому шахрай зазвичай не ігнорує й не блокує жертву.

Аферист не морозиться! Він просто все спихає на Укрпошту. Мовляв: «Це вони наплутали, з ними розбирайтеся. Я чесний! Товар відправив», – уточнює дії афериста Лебідь. – Тому, друзі, будьте уважні, і нехай жоден шахрай вас не скривдить. Бережіть себе!

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

афера новини особисте життя зірок Новий канал Олена-Крістіна Лебідь Аферисти в сітях Аферисти в сітях 7 сезон

Матеріали на тему

Дмитро Архіпов розповів, що йому сниться під час служби в ЗСУ
Новини

Дмитро Архіпов розповів, що йому сниться під час служби в ЗСУ
Сергій Притула розповів про свій побут під час війни
Новини

Сергій Притула розповів про свій побут під час війни
Даша Астаф’єва розповіла, як її домашні улюбленці змінилися за час повномасштабної війни
Новини

Даша Астаф’єва розповіла, як її домашні улюбленці змінилися за час повномасштабної війни
Майже одружені: дивитися 2 серію онлайн (ефір від 03.02.2023)
Серіали

Майже одружені: дивитися 2 серію онлайн (ефір від 03.02.2023)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Sony розкрила список і показала, які безкоштовні 4 гри передплатники PS Plus отримають у лютому

Sony розкрила список і показала, які безкоштовні 4 гри передплатники PS Plus отримають у лютому
Дехто подумав, що це історії про нас з Тетяною: Ахтем Сеітаблаєв розповів про проєкт «Багато війни. Багато любові»

Дехто подумав, що це історії про нас з Тетяною: Ахтем Сеітаблаєв розповів про проєкт «Багато війни. Багато любові»
МастерШеф. Професіонали-4: що чекає на глядачів у першому епізоді?

МастерШеф. Професіонали-4: що чекає на глядачів у першому епізоді?
«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»

«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»

Популярне відео

«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»

«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»
В ефірі українських телеканалів покажуть зворушливі ролики про людей в окупації

В ефірі українських телеканалів покажуть зворушливі ролики про людей в окупації
Майже одружені: дивитися 2 серію онлайн (ефір від 03.02.2023)

Майже одружені: дивитися 2 серію онлайн (ефір від 03.02.2023)
Як ти?: дивитися 27 випуск онлайн (ефір від 28.01.2023)

Як ти?: дивитися 27 випуск онлайн (ефір від 28.01.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK