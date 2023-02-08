Олена-Крістіна Лебідь розкрила подробиці афери з доставкою покупок Укрпоштою

Кульмінація шахрайської схеми в розслідуванні Олени-Крістіни Лебідь.

Онлайн-шопінг стає дедалі популярнішим. Дехто взагалі відмовився від офлайн-магазинів. Цим і користуються аферисти, які займаються інтернет-сайтами. Одну з нових, але вже популярних схем розкрила ведуча проєкту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь.

Шахрай у цій афері відіграє роль продавця. Він пропонує будь-який товар на будь-якому сайті товарів та послуг. Головне у схемі, що ціна товару не перевищує 500 гривень. Тобто 400, 450, 480 грн, – розповідає Олена-Крістіна Лебідь. – Чому це важливо? Продавець просить передоплату десь 200–300 гривень і вже готовий надіслати товар. Але обов'язково Укрпоштою!

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

Чому? А тому що на Укрпошті можна отримати посилку ціною до 500 гривень без паспорта.

У такий спосіб продавець вже кидає покупця на передоплату. Але покупку все одно надсилає! Щоправда, своєму спільнику, сказавши йому номер декларації, – каже телеведуча. – У результаті спільник раніше покупця приходить на Укрпошту, без паспорта отримує посилку (оскільки її ціна нижча за 500 грн), і «чао!» Гроші вони ділять між собою, товар лишається їм. А покупець – без передоплати, без товару та з купою нервів на пошті.

Ведуча «Аферистів в сітях» каже, що при цьому шахрай зазвичай не ігнорує й не блокує жертву.

Аферист не морозиться! Він просто все спихає на Укрпошту. Мовляв: «Це вони наплутали, з ними розбирайтеся. Я чесний! Товар відправив», – уточнює дії афериста Лебідь. – Тому, друзі, будьте уважні, і нехай жоден шахрай вас не скривдить. Бережіть себе!

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