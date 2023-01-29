«Я – Надія»: на телеканалі «2+2» – прем’єра воєнної драми

Воєнну драму «Я – Надія» про медиків екстреної допомоги покажуть на телеканалі «2+2»

24 лютого о 19:30 на телеканалі «2+2» відбудеться прем’єра чотирисерійної воєнної драми «Я – Надія» про медиків екстреної допомоги, які під час повномасштабного вторгнення росії в Україну проявили неабияку сміливість, відчайдушність та відданість своїй професії, рятуючи людські життя.

«Я – Надія» – перший воєнно-драматичний серіал телеканалу «2+2», знятий під час війни в Україні. Головні герої стрічки – працівники швидкої у Харкові, які у лютому-березні 2022 року під постійними обстрілами та бомбардуваннями рятували цивільних і військових свого міста. Молода фельдшерка Надія, попри реальну небезпеку й вмовляння хлопця виїхати в більш безпечне місце, вирішує залишитися в оточеному окупантами Харкові, не розуміючи, що чекає на неї у найближчі тижні, – безсонні ночі на службі, болючі втрати, щоденний ризик заради порятунку інших і зустріч з ворогом віч-на-віч.

Це особливий проєкт. Не тільки через те, що це перші зйомки українського серіалу під час війни. Але й тому, що автори надихнулися реальною історією дівчини, яка незважаючи на юний вік проявила стійкість та абсолютну відданість своїй справі у найжахливіший для країни час. Відверто кажучи, взятися за цю ідею було для мене хвилююче, – коментує режисер Денис Тарасов. – Крім того, були певні обмеження через воєнний стан. Тривоги, обстріли, відсутність зв’язку і світла – все це вносило свої корективи у виробництво. Приміром, ми не знімали біля інфраструктурних об’єктів, відмовилися від масштабних екшен-сцен з вибухами, замість повноцінних сцен у Харкові знімали там лише заявочні плани. Для того, щоб ми могли знімати на деокупованих територіях Київської області, деякі локації навіть розміновували спеціалісти. Все це нагадувало нам про те, що війна не тільки в кадрі, вона щодня у нашому житті.

На ідею серіалу авторів Артема Кобзана й Андрія Віштака надихнули історії українських лікарів, які з початку повномасштабного російського наступу мужньо тримають свій фронт. Прототипом головної героїні стала 22-річна фельдшерка Анна Андрющенко, яка у перші місяці війни працювала у харківському Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Під час зустрічі з Анею була вражена, власне, самою Анею. Вона м’яка, тепла, чуйна. І у мене в голові не вкладалося: ЯК? Як вона взяла на себе таку відповідальність? Як вона не злякалася, не зламалася? Крім того, вона вже пройшла це і не стала цинічною, холодною. Мене вразило, що вона зберегла світло в собі, – згадує головна акторка серіалу Вероніка Дюпіна знайомство з прототипом її героїні.

Також головні ролі виконали Данііл Мірешкін, Ірина Мак, Павло Сироткін, Антоніна Хижняк, Валерій Астахов, Алекс Степаненко, Олена Курта.

Виробництвом серіалу на замовлення телеканалу «2+2» займався продакшен Sfera Film. Продюсери: Сергій Кизима, Сергій Карпенко, Вадим Червяков, Роман Омельчук.

Воєнну драму «Я – Надія» знімали у Харкові та на декількох локаціях у Києві й області, зокрема в Ірпені.

У серіалі були задіяні медики швидкої допомоги та працівники ДСНС, які консультували акторів і творчу команду проєкту. У Харкові та на деокупованих територіях Київської області, де проходили зйомки, на майданчику працювали військові експерти, що забезпечували безпеку знімальної групи.