Вакарчук розсекретив, якою піснею завжди закінчує концерти для військових
За час повномасштабної війни артист виступив на більш ніж 170 концертах для ЗСУ.
Український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поділився в інтерв'ю "Фактам", які виконує пісні на концертах для військових. Крім фронту співак їздить деоккупованими населеними пунктами і виступає перед місцевими жителями.
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Вакарчук зазначає, що вибір композицій залежить від обставин та від того, хто слухає.
"Якщо ти приїжджаєш, умовно, в Херсон чи Ізюм, або Миколаїв. До Харкова... Згадую перші місяці війни, виступи в метро. Коли ти приїжджаєш до звичайних людей, на вулиці, метро, до будинків культури, вони хочуть чути пісні, що називаються "на слуху", щоб заспівати. Я пам'ятаю, як ми співали "Червону руту" в Ізюмі. Згадую, а в мене мурашки бігають по шкірі. Це було менше тижня після визволення Ізюма, і ми всі разом співали і "Червону руту", і "Ой чий то кінь стоить", інші народні пісні", - поділився Святослав.
Коли артист виступає перед захисниками, то обирає музику, що надихає.
Святослав Вакарчук. / Источник: instagram sviatoslav.vakarchuk
"Як правило, я там співаю, можливо, не найпопулярніші пісні "Океану Ельзи", а ті, як мені здається, які підходять до ситуації: "Еверест", "Коли ми станемо собою", завжди співаю нову написану пісню "Місто Марії" про захисників Маріуполя", - скасував музикант.
Вакарчук із 24 лютого дав понад 170 концертів на фронті. За словами артиста, всі військові виступи закінчуються однією і тією ж піснею.
"Це дуже велика кількість концертів. І всі я їх закінчую піснею "Все буде добре". Завжди", - наголосив Святослав.
Раніше ми писали, що Святослав Вакарчук радить, щоб не перегоріти у воєнний час.