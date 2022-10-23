Голос країни 12 сезон 7 випуск від 16.10.2022 дивитися онлайн

23 октября 2022 17:18 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Голос країни 12 сезон 7 випуск від 16.10.2022 дивитися онлайн

16 жовтня на телеканалі ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск шоу Голос країни 12 сезон. 7 випуск проєкту Голос країни 12 сезон від 16.10.2022 дивіться онлайн на TV.UA.

Читайте такожImprov Live Show 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 16.10.2022)
16 жовтня на ТЕТ глядачі побачили сьомий епізод наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни 12 сезон, трансляція якого була перервана через повномасштабне вторгнення рф на територію України. Це був останній епізод Сліпих прослуховувань. На сцену вийшла сімейна пара Анастасія і Микола Гетьман, які прийшли на Голос країни задля того, щоб показати, як звучить український Донбас. Також вийшов на сцену і 24-річний Давид Маскіса. Хлопець працював у Німеччині інженером-механіком у автоконсернах, але згодом вирішив повернутися в Україну заради музики. Заспівала і відома фольклористка на ім’я Марія Квітка з Корсунь-Шевченківська, що на Черкащині. Дівчина все життя займається фольклористикою, назбирала більше 2000 українських народних пісень і вивчає історію українського народного вбрання. Дівчина була консультантом із костюмів при створенні історичної саги «Чорний ворон» на 1+1.

7 випуск проєкту Голос країни 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Марія Максимова – «Alive» – ​​вибір наосліп – Голос країни 12

Марко Швайковський – «Papaoutai» – вибір наосліп – Голос країни 12

Оксана Позивай – «Falling» – вибір наосліп – Голос країни 12

Катерина Кулина – «Грушечка» – вибір наосліп – Голос країни 12

Тіна Колодій – «Мозоль» – вибір наосліп – Голос країни 12

Анастасія та Микола Гетьман – «Обійми» – вибір наосліп – Голос країни 12

Давид Маскіса – «Too close» – вибір наосліп – Голос країни 12

Елла Введенська – «Simply the best» – вибір наосліп – Голос країни 12

Анастасія Паламарь – «Почему» – вибір наосліп – Голос країни 12

Марія Квітка – «Ой летів сизий голубчик» – вибір наосліп – Голос країни 12

Юлія Курченкова – «All the man that I need» – вибір наосліп – Голос країни 12

Катерина Коваленко – «Blinding Lights» – вибір наосліп – Голос країни 12

Голос країни. Другий шанс. 7 випуск

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Голос країни Потап Оля Полякова ТЕТ Святослав Вакарчук телешоу телешоу онлайн телешоу 2022 Голос країни 12 сезон Надя Дорофєєва відео

Матеріали на тему

Improv Live Show 3 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 23.10.2022)
Телешоу

Improv Live Show 3 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 23.10.2022)
МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 22.10.2022)
Телешоу

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 22.10.2022)
Пара на мільйон 2022: хто залишив проєкт у 7 випуску від 17.10.2022
Новини

Пара на мільйон 2022: хто залишив проєкт у 7 випуску від 17.10.2022
Як доглядати за хатнім улюбленцем під час війни: поради Надії Матвєєвої
Корисні поради

Як доглядати за хатнім улюбленцем під час війни: поради Надії Матвєєвої
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Пара на мільйон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 17.10.2022)

Пара на мільйон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 17.10.2022)
Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)

Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)
Прокинься з Ектором 2022: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)

Прокинься з Ектором 2022: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)
Голос країни 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 09.10.2022)

Голос країни 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 09.10.2022)

Популярне відео

Пара на мільйон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 17.10.2022)

Пара на мільйон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 17.10.2022)
Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)

Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)
Прокинься з Ектором 2022: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)

Прокинься з Ектором 2022: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)
Голос країни 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 09.10.2022)

Голос країни 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 09.10.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK