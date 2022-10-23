Голос країни 12 сезон 7 випуск від 16.10.2022 дивитися онлайн
16 жовтня на телеканалі ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск шоу Голос країни 12 сезон. 7 випуск проєкту Голос країни 12 сезон від 16.10.2022 дивіться онлайн на TV.UA.
7 випуск проєкту Голос країни 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Марія Максимова – «Alive» – вибір наосліп – Голос країни 12
Марко Швайковський – «Papaoutai» – вибір наосліп – Голос країни 12
Оксана Позивай – «Falling» – вибір наосліп – Голос країни 12
Катерина Кулина – «Грушечка» – вибір наосліп – Голос країни 12
Тіна Колодій – «Мозоль» – вибір наосліп – Голос країни 12
Анастасія та Микола Гетьман – «Обійми» – вибір наосліп – Голос країни 12
Давид Маскіса – «Too close» – вибір наосліп – Голос країни 12
Елла Введенська – «Simply the best» – вибір наосліп – Голос країни 12
Анастасія Паламарь – «Почему» – вибір наосліп – Голос країни 12
Марія Квітка – «Ой летів сизий голубчик» – вибір наосліп – Голос країни 12
Юлія Курченкова – «All the man that I need» – вибір наосліп – Голос країни 12
Катерина Коваленко – «Blinding Lights» – вибір наосліп – Голос країни 12