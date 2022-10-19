Improv Live Show 3 сезон 3 випуск від 16.10.2022 дивитися онлайн

19 октября 2022 20:01 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Improv Live Show 3 сезон 3 випуск від 16.10.2022 дивитися онлайн
Improv Live Show 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 16.10.2022)
Пресслужба Нового каналу

16 жовтня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон. 3 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон від 16.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску проєкту Improv Live Show 3 сезон: імпровізаторів Романа Міщерякова, Валентина Міхієнка та Володимира Шумко відвідали заслужена артистка України Дар'я Петрожицька та режисер, сценарист, актор, телеведучий та просто майстер на всі руки Руслан Ханумак. Сподіваємося, що Дар'я Петрожицька не збожеволіє після побачень з імпровізаторами. Адже на зустріч із дівчиною вирушать дуже дивні та навіть агресивні кавалери. Хто з них мало не рознесе сцену та весь реквізит?

У 3 випуску Improv Live Show 3 сезон Руслан Ханумак публічно вибачиться за свою поведінку на знімальному майданчику його фільму, а ток-шоу Романа Міщерякова знову затьмарить решту подібних програм на вітчизняному телебаченні. Дивіться онлайн проєкт Improv Live Show сезон 3 випуск 3 від 16.10.2022.

3 випуск проєкту Improv Live Show 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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