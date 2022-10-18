На ножах 2022 випуск 1 від 15.10.2022 дивитися онлайн

Дивіться у 1 випуску реаліті На ножах 2022: Анна постійно сперечається з батьками. Вона хотіла б, щоб їхнє кафе «Скверик» стало більш сучасним та рентабельним, а от її батька Едуарда все влаштовує і так. Чоловікові подобається, що він може прийти до свого закладу та посидіти там із друзями. Мама Анни Руслана в одній особі працює кухарем, бухгалтером та головним «принеси-подай». Інтер'єр і меню кафе «Скверик» безбожно застаріли, а стан кухні привів Алекса Якутова в неприхований жах! Чи зможуть вони спільними зусиллями змінити заклад до невпізнання? Дивіться онлайн проєкт На ножах 2022 випуск 1 від 15.10.2022.
1 випуск реаліті На ножах 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.