На ножах 2022 випуск 1 від 15.10.2022 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

На ножах 2022: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022) Пресслужба Нового каналу

15 жовтня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск проєкту На ножах 2022. 1 випуск реаліті На ножах 2022 від 15.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.