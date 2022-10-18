На ножах 2022 випуск 1 від 15.10.2022 дивитися онлайн

18 октября 2022 20:11 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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На ножах 2022 випуск 1 від 15.10.2022 дивитися онлайн
На ножах 2022: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)
Пресслужба Нового каналу

15 жовтня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск проєкту На ножах 2022. 1 випуск реаліті На ножах 2022 від 15.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 1 випуску реаліті На ножах 2022: Анна постійно сперечається з батьками. Вона хотіла б, щоб їхнє кафе «Скверик» стало більш сучасним та рентабельним, а от її батька Едуарда все влаштовує і так. Чоловікові подобається, що він може прийти до свого закладу та посидіти там із друзями. Мама Анни Руслана в одній особі працює кухарем, бухгалтером та головним «принеси-подай». Інтер'єр і меню кафе «Скверик» безбожно застаріли, а стан кухні привів Алекса Якутова в неприхований жах! Чи зможуть вони спільними зусиллями змінити заклад до невпізнання? Дивіться онлайн проєкт На ножах 2022 випуск 1 від 15.10.2022.

1 випуск реаліті На ножах 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски реаліті На ножах дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

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