Голос країни 12 сезон 6 випуск від 09.10.2022 дивитися онлайн
9 жовтня на телеканалі ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск шоу Голос країни 12 сезон. 6 випуск проєкту Голос країни 12 сезон дивіться онлайн на TV.UA.
6 випуск проєкту Голос країни 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Сабіна Сафарлі – «I Don't Want to Miss a Thing» – вибір наосліп – Голос країни 12
Сергій Соловйов – «Грай, музико, грай» – вибір наосліп – Голос країни 12
Сергій Стецій – «Мовчати» – вибір наосліп – Голос країни 12
Наталія Бурик – «Шум» – вибір наосліп – Голос країни 12
Марта Любчик – «Ой дай Бог» – вибір наосліп – Голос країни 12
Ігор Ольховий – «Beggin» – вибір наосліп – Голос країни 12
Євген Тесленко-Пономаренко – «La donna e mobile» – вибір наосліп – Голос країни 12
Ірина Бенько – «Мелодія» – вибір наосліп – Голос країни 12
Остап Дрівко – «Love is around us» – вибір наосліп – Голос країни 12
Ірина Барилюк – «Нестримна течія» – вибір наосліп – Голос країни 12
Віктор Кирилов – «Ні обіцянок, ні пробачень» – вибір наосліп – Голос країни 12
Євгенія Тананаєва – «Мама» – вибір наосліп – Голос країни 12
Назар Ільчишен – «Save your tears» – вибір наосліп – Голос країни 12
Яна Мілевська – «When the party`s over» – вибір наосліп – Голос країни 12