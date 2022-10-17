Голос країни 12 сезон 6 випуск від 09.10.2022 дивитися онлайн

17 октября 2022 21:57 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Голос країни 12 сезон 6 випуск від 09.10.2022 дивитися онлайн
Голос країни 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 09.10.2022)
Пресслужба каналу ТЕТ

9 жовтня на телеканалі ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск шоу Голос країни 12 сезон. 6 випуск проєкту Голос країни 12 сезон дивіться онлайн на TV.UA.

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9 жовтня на ТЕТ глядачі побачили шостий епізод наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни 12 сезон, трансляція якого була перервана через повномасштабне вторгнення рф на територію України. Найкращі вокалісти України та світу, які через сито відбіркових раундів – сліпі прослуховування, бої та нокаути – борються за приз кращого вокаліста країни та любов мільйонів телеглядачів! Учасники Голосу країни особисто розкажуть, як їхнє життя змінилось після 24 лютого. На сцені також з’явится фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко, яка зробить сюрприз одному з учасників та заспіває з ним дуетом «Веснянку».

6 випуск проєкту Голос країни 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Сабіна Сафарлі – «I Don't Want to Miss a Thing» – вибір наосліп – Голос країни 12

Сергій Соловйов – «Грай, музико, грай» – вибір наосліп – Голос країни 12

Сергій Стецій – «Мовчати» – вибір наосліп – Голос країни 12

Наталія Бурик – «Шум» – вибір наосліп – Голос країни 12

Марта Любчик – «Ой дай Бог» – вибір наосліп – Голос країни 12

Ігор Ольховий – «Beggin» – вибір наосліп – Голос країни 12

Євген Тесленко-Пономаренко – «La donna e mobile» – вибір наосліп – Голос країни 12

Ірина Бенько – «Мелодія» – вибір наосліп – Голос країни 12

Остап Дрівко – «Love is around us» – вибір наосліп – Голос країни 12

Ірина Барилюк – «Нестримна течія» – вибір наосліп – Голос країни 12

Віктор Кирилов – «Ні обіцянок, ні пробачень» – вибір наосліп – Голос країни 12

Євгенія Тананаєва – «Мама» – вибір наосліп – Голос країни 12

Назар Ільчишен – «Save your tears» – вибір наосліп – Голос країни 12

Яна Мілевська – «When the party`s over» – вибір наосліп – Голос країни 12

Голос країни. Другий шанс. 6 випуск

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