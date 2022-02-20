Голос країни 12 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.02.2022)
20 февраля 2022 07:30
Голос країни-12: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.02.2022)
пресс-служба канала 1+1
20 февраля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск нового сезона вокального талант-шоу Голос країни-12. 5 эфир Голосу країни 12 сезон смотрите онлайн на TV.UA.
Голос країни-12 неожиданностью для всех станет появление на сцене Тины Кароль. Поп-дива пришла лично поддержать участницу. В пятом эпизоде тренеры будут еще более тщательно выбирать участников в свою команду и настойчиво бороться за тех, кто услышал звук заветной красной кнопки. Что доведет Потапа до слез и кого из участников на сцену «Голосу країни» придут поддержать фавориты Нацотбора-2022 группа KALUSH – смотрите в выпуске.
5 выпуск шоу Голос країни-12 смотрите в 21:00 на 1+1 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.